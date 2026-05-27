La reflexión de Yolanda Ramos sobre si se iría con un príncipe que le invita a regatas o con un 'matao' que habla de "pueblo al poder"

Yolanda Ramos se atreve a decir "una animalada" en Cara al Show tras confesar que le gusta Gabriel Rufián y admitir que ni siquiera sabe de qué partido es. Y es que no es cuestión de ponerse ahora "muy sibarita".

"Yo he estado con hombres que hablaban solos en la barra a última hora bebiendo los culitos de los vasos", confiesa Yolanda Ramos en Cara al Show ante un desconcertado Marc Giró que no tiene ni idea del camino que ha emprendido la humorista tras hablar de lo que le gusta Gabriel Rufián sin saber siquiera a qué partido pertenece. Sabiendo esto, la pregunta a su interlocutor no nos pilla desprevenidos (o quizá un poco sí): "¿No voy a estar -con todos mis respetos a la Casa Real- si hubiera conocido al príncipe de joven?".

Marc mira con curiosidad a su amiga. No sabe cuál va a ser su próximo movimiento. "¿Qué vamos a mirar ahora, de qué marca es cada uno? Muy sibarita tampoco te puedes poner", advierte. Ella tiene claro que prefiere al príncipe que al loco que habla solo en la barra, porque el príncipe puede invitarla a un yate y al loco tendrá ella que invitarle al taxi. Y es que da igual que se sea republicano que monárquico, según ella. "¿A mí que me importa lo que soy? No soy nada a estas horas. La gente está muy equivocada de sí misma", sentencia.

Yolanda apuesta que si pone a quien sea en un bar de la Plaza Real ("abajo, abajo, abajo") -bueno, a Marc Giró no, porque es "facilón"- y llegan el príncipe y el 'colgao', nadie se iría con el segundo, por mucho que le hable de "el pueblo al poder". "No he dicho el príncipe de qué país", dice intentando acorazarse legalmente.

"Tienes esa oportunidad histórica de acabar en un yate con un príncipe o de acabar con el otro en tu casa haciendo que se lave los pies", dice a modo de resumen de esta disyuntiva. "¿Crees que habrá que cortar lo del príncipe? Yo no he dicho nunca que me lo haya tirado", destaca algo preocupada.

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