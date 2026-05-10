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Ha entrevistado al político

Marc Giró: "Rufián ha tenido un sueño erótico conmigo; hay que aprovecharlo todo aunque sea independentista"

El presentador ha contado que el político le ha contado "cara a cara" que realmente tuvo un sueño erótico con él. "Yo quería saber si eso lo decía por tirarse el pisto, que es una cosa muy de hetero y que podría llegar a ser homófobo", ha comentado.

Marc Giró

Marc Giró ha confesado en La Roca que Rufián le reconoció en su programa que ha tenido un sueño erótico con él. "Como tú comprenderás, tengo una edad en la que estoy muy interesado porque hay que aprovecharlo todo, aunque sea independentista", ha bromeado el presentador.

"Yo quería saber realmente si Rufián eso lo decía por tirarse el pisto, que es una cosa muy de hetero y que podría llegar a ser homófobo, o si era real y es todo real. Me lo ha contado cara a cara", ha contado Giró, a lo que ha añadido: "Date cuenta que ahora Rufián quiere ahora la unión de las izquierdas y esto es ser de izquierdas incluye estar por todos los colectivos y todas las disidencias". "Yo ahora estoy muy ilusionado con esta relación", ha expresado, tras lo que ha estallado en carcajadas.

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