Judit Martín desvela que Yolanda Ramos es la peor actriz con la que ha trabajado: "No sabes por dónde te va a salir"

Marc Giró somete a Judit Martín a un reto en el que debe escoger entre decir quién es la peor actriz con la que ha trabajado o comerse una pizza con ojos de pez. "Yolanda Ramos porque es muy difícil trabajar con ella".

Marc Giró somete aBerto Romero y Judit Martín a un divertido reto en el plató de Cara al Show. El presentador y los actores se retan a contestar a preguntas difíciles y personales de unos sobres que les ha dado el equipo del programa. Sin embargo, siempre tienen la posibilidad de no contestar. Eso sí, para 'salvarse' de responder, deberán comer un trozo de una pizza que tiene ingredientes asquerosamente 'gourmet' como semen de salmón, corazón de vaca, grillos o gusanos.

"Tú prefieres votar a Vox que comer la pizza", bromea Marc Giró con Judit después de que la actriz haya respondido que ha votado a Vox en las anteriores elecciones generales. Pero no solo Giró pregunta por esto a la actriz, el presentador también le pregunta sobre quién ha sido la peor actriz con la que ha trabajado.

"Lo voy a decir, Yolanda Ramos, porque es muy difícil trabajar con ella", confiesa Judit Martín, que detalla en el vídeo principal de esta noticia: "No hay manera de tirar para adelante porque no sabes por dónde te va a salir y todo el mundo acaba descojonado de la risa y hay que estar cortando".

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