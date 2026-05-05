Ahora

Reto en plató

Judit Martín desvela que Yolanda Ramos es la peor actriz con la que ha trabajado: "No sabes por dónde te va a salir"

Marc Giró somete a Judit Martín a un reto en el que debe escoger entre decir quién es la peor actriz con la que ha trabajado o comerse una pizza con ojos de pez. "Yolanda Ramos porque es muy difícil trabajar con ella".

El reto de Judit Martín, Marc Giró y Berto Romero

Marc Giró somete aBerto Romero y Judit Martín a un divertido reto en el plató de Cara al Show. El presentador y los actores se retan a contestar a preguntas difíciles y personales de unos sobres que les ha dado el equipo del programa. Sin embargo, siempre tienen la posibilidad de no contestar. Eso sí, para 'salvarse' de responder, deberán comer un trozo de una pizza que tiene ingredientes asquerosamente 'gourmet' como semen de salmón, corazón de vaca, grillos o gusanos.

"Tú prefieres votar a Vox que comer la pizza", bromea Marc Giró con Judit después de que la actriz haya respondido que ha votado a Vox en las anteriores elecciones generales. Pero no solo Giró pregunta por esto a la actriz, el presentador también le pregunta sobre quién ha sido la peor actriz con la que ha trabajado.

"Lo voy a decir, Yolanda Ramos, porque es muy difícil trabajar con ella", confiesa Judit Martín, que detalla en el vídeo principal de esta noticia: "No hay manera de tirar para adelante porque no sabes por dónde te va a salir y todo el mundo acaba descojonado de la risa y hay que estar cortando".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sanidad acepta recibir al crucero afectado por hantavirus a Canarias: todo apunta a que el destino será Tenerife
  2. Ni Irán ni EEUU abandonan la diplomacia en público mientras mantienen la opción de reanudar los combates en privado
  3. ¿Dónde está el dinero?: la pregunta a resolver por el Supremo para dictar sentencia sobre Ábalos, Koldo y Aldama
  4. Los recados de Borja Sémper al PP y Vox en su vuelta: "más educación" contra el insulto y la construcción de vivienda como "verdadera prioridad nacional"
  5. En la "Línea P" de Franco: los búnkeres en los Pirineos para defenderse de los aliados tras la II Guerra Mundial
  6. De Mazón y su intento en Eurovisión a un Putin amante del rock: políticos que dan el cante