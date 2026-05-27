La rabia de Marc Giró al conocer el beso entre Anna Castillo y Pablo Alborán: "Me concentré en Rufián, ¡me cago en los independentistas!"

Marc Giró reacciona entre risas a unas declaraciones de Anna Castillo en las que la actriz reveló una inesperada escena en un casting con Pablo Alborán: "De pronto nos teníamos que besar varias veces, y besa muy bien".

Marc Giró pregunta a Anna Castillo por unas recientes declaraciones en las que la actriz confesaba que, en un casting, había tenido que besar a Pablo Alborán y que el cantante "besaba muy bien".

"Para empezar, me sorprendió hacer un casting con Pablo Alborán porque es actor desde hace relativamente poco, y de pronto nos teníamos que besar varias veces, y besa muy bien", explica Castillo entre risas.

"¡Es que ahora tengo una rabia! Estuvo aquí la semana pasada y yo me concentré en Gabriel Rufián", comenta el presentador de laSexta, reconociendo su frustración: "¡Tengo una envidia cochina! Es peor que envidia, es ira conmigo mismo porque lo tenía en frente. Cómo me puede pasar la vida por delante por despiste, ¡me cago en los independentistas!", zanja entre risas Giró.

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