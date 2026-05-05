"Si es para mí, ponme un poco más de semen": Marc Giró, Berto Romero y Judit Martín comen una pizza con ojos pez, saltamontes y gusanos

Después de entrevistar a Berto Romero y Judit Martín sobre 'Pizza Movies', su nueva película, Marc Giró somete a los actores a un divertido reto en el plató de Cara al Show. "Tenemos una pizza tamaño familiar e ingredientes asquerosamente 'gourmet' como semen de salmón, corazón de vaca, grillos o gusanos", explica el presentador, que detalla que "cada uno hará una pregunta de un sobre y añadirá un ingrediente a la pizza": "Si respondemos no comemos, pero si no respondemos nos toca comer un buen trozo de pizza".

Además, el equipo del programa "ya ha echado el primero de los elementos asquerosos, la piña". "No veo ninguna necesidad de hacer esto, no veo la gracia de hacer esto con un compañera y con un amigo que viene siempre con la mejor actitud", afirma Berto Romero a Marc Giró, al que intenta convencer de no hacer el juego: "¿Me vas a dar la puta cena?, voy a llegar tarde y con llagas, estoy hablando serio, ¿semen de salmón, tio?, ¿de dónde habéis sacado esto?".

En el vídeo principal de esta noticia puedes ver las reacciones de los tres, con arcadas y escupitajos incluidos, cuando evitan responder a alguna pregunta comprometida y deciden comer saltamontes vivos u ojos de pez, entre otras cosas. "Pido un poco de silencio del esfuerzo que voy a hacer", confiesa Berto Romero en el plato, donde Marc Giró, sin embargo, bromea al ver que el actor le va a echar semen de salmón: "Si es para mí ponme un poco más de semen".

Puedes ver las reacciones al completo y descubrir qué preguntas comprometidas sí han contestado en el vídeo principal de esta noticia.

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