Oscar Camps, de Open Arms, a Sánchez por la crisis humanitaria de Ceuta: "Si encargas el trabajo sucio a otros, te expones a no tener el control"

Oscar Camps cuestiona en Cara al Show la gestión europea de la migración y advierte de que externalizar el control fronterizo a terceros países puede provocar nuevas crisis humanitarias, mientras defiende una respuesta basada en derechos humanos.

Oscar Camps, director de la ONG Proactiva Open Arms, visita Cara al Show para hablar con Marc Giró sobre los más de diez años de trabajo de la organización en el Mediterráneo y otros espacios y la evolución de la política migratoria europea.

Durante la entrevista, Camps se pronuncia sobre la crisis humanitaria de Ceuta y alude, a petición de Giró, a las declaraciones de Pedro Sánchez en El Intermedio, donde el presidente del Gobierno aseguró que la situación se solucionará a finales de año.

"Me sorprende que sorprenda. Si encargas la responsabilidad de una parte de la vigilancia de las fronteras y de la gestión migratoria a terceros países para que hagan el trabajo sucio, te expones a no tener el control", sostiene el director de Open Arms. "Si no tienes el control de tus fronteras o no controlas toda tu frontera, ese estado al que le has encargado decidirá si seguirá o no haciendo de tapón. El día en el que deje de hacer de tapón, pasará lo que pasa", afirma.

Su análisis parte de una idea central: las políticas destinadas a frenar las llegadas no eliminan necesariamente la migración, sino que pueden modificar las rutas utilizadas por las personas que intentan alcanzar Europa. El responsable de Open Arms sitúa además lo ocurrido en Ceuta dentro de una dinámica más amplia que, según explica durante la entrevista en el programa de laSexta, se repite en las fronteras europeas desde hace años.

"Es indignante ver cómo llegaban miles de personas a Grecia que no eran atendidas por nadie, ni por el Gobierno griego ni por la Unión Europea. Así entraron 900.000 personas", recalca. Lo que más le sorprendió en aquellos momentos fue "ver a gente que se ahogaba allí mismo y ninguna Administración hacía nada". "Nos da igual que esta gente pierda la vida en el desierto, que los encierren en campos de concentración o que se mueran en el mar, mientras que no lleguen", lamenta.

Habla además de los 16 flujos migratorios marítimos mortales y de cómo el Mediterráneo es el más peligroso. "Es una fosa común", sentencia. "Sabemos dónde, cuándo y por qué ocurre. Podríamos rescatar a esas personas, pero no se hace. Veraneamos en el mismo mar. Cogemos aviones y vamos a islas y buscamos un lugar para cenar cerca del mar. Un mar que se ha tragado a familias enteras", afirma. El problema, avisa, es que "nos hemos acostumbrado".

Oscar Camps cree que la extrema derecha no tiene un papel tan relevante en las crisis humanitarias migratorias que vivimos en la actualidad. "Lo que pasa es que ahora, lo que hace unos años nos escandalizaba y no podíamos oír en la calle, ahora los hemos normalizado", asegura. Cree que esos discursos xenófobos y racistas con los que hace una década nos echábamos las manos en la cabeza están ahora en la calle y en las redes sociales y, por ello, los hemos normalizado. Unos discursos que lo único que buscan, explica, es "generar miedo" hacia las personas migrantes, para que parezcan "las malas" y las "causantes de todos los problemas de este país". "Aquí no hay otro problema que no sea la migración: ni la vivienda ni la privatización de la sanidad pública y la educación", ironiza, arrancando los aplausos del público.

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