Marc Giró dedica su monólogo de Cara al Show a las elecciones, carga contra la ultraderecha, retrata a los votantes desencantados de izquierdas y recuerda el encuentro de Broncano con Abascal.

Marc Giró arranca su monólogo de apertura de Cara al Show con una reflexión sobre el estado de ánimo con el que los españoles afrontan las próximas elecciones generales. Según el presentador, las únicas personas que acuden a las urnas con ilusión son las conservadoras. "Los fans de Francisco Franco no ven el momento de ir a las urnas a depositar su voto, posiblemente, su primer voto. Me dan una envidia los franquistas ahora mismo...", ironiza.

En el lado contrario sitúa a las personas de izquierdas, que, según su descripción, acuden a votar "mohínas y cabizbajas". Un estado de ánimo que, bromea, también les impide vestir de marca, mostrarse alegres o incluso bailar. "Y mucho menos bailar en un ascensor. Lo ha dicho Feijóo. Ha reinterpretado, apropiándoselo, el lema 'se acabó la fiesta' de su cachorro Alvise, para proclamar que en España se ha acabado el tiempo de la frivolidad".

La referencia da paso a una interpretación de un fragmento de 'La casa de Bernarda Alba', de Federico García Lorca, en el que una actriz pronuncia las palabras de Bernarda sobre el luto y el aislamiento de su casa: "En ocho años que dure el luto, no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Haceos cuenta de que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó en casa de mi padre y en casa de mi abuelo".

"Ya está aquí otra vez el ladrillo. Qué fatiga", se queja Marc, volviendo a escena, que asegura que las personas conservadoras, además de ilusionadas, están "a partir un piñón".

Marc Giró retrata a los distintos perfiles de votantes de izquierdas

El presentador dedica buena parte del monólogo a clasificar, con su habitual sarcasmo, los diferentes perfiles de votantes de izquierdas. Primero señala a quienes aseguran que acuden a las urnas "tapándose la nariz" porque, prisioneros del voto útil, terminan votando socialdemocracia en lugar de comunismo.

"Chica, digo yo que si el cuerpo te pide comunismo, ¿por qué votas socialdemocracia?", pregunta, antes de comparar esa decisión con las que se toman cuando se sale de fiesta. Entonces, recuerda, si el cuerpo les pide otra copa, no dudan en bebérsela.

También tiene palabras para las personas desencantadas con las opciones políticas de izquierda disponibles porque consideran que ninguna está a su altura. "Cariño, yo también estoy desencantada y me aguanto. ¿Quién te crees que eres? ¿Mao Tse-tung? Tal y como está todo, el desencanto es un lujo que ahora mismo no nos podemos permitir".

Giró aprovecha ese reproche para recuperar una de las contradicciones que, según cuenta, le señalan habitualmente desde posiciones progresistas: su gusto por las grandes firmas de moda. "Te recuerdo que tú estás en contra del lujo. Lo sé, porque desde tu atalaya progresista me has echado en cara mil veces mil que me guste Chanel. Bueno, Chanel, Cartier, Louis Vuitton, Dior... ¡Ay, Dios mío, qué frívola soy! ¡Va a tener razón Feijóo!", exclama.

Otro de los perfiles que pone en el punto de mira es el de quienes no saben a quién votar por la desorganización y las divisiones de la izquierda. Para ellos también tiene una respuesta: "Si tanto te preocupan el orden y la organización, si tan estricta eres, quizá lo que te pasa es que eres de derechas". Incluso plantea que esa preocupación pueda responder a un trastorno obsesivo compulsivo: "Eso te lo tienes que tratar con un especialista. Lo del toc, digo. Bueno, y lo de ser de derechas, quizá también".

No obstante, Giró defiende que es posible ser de izquierdas, antifascista y estar organizado. Como ejemplo menciona a EH Bildu: "Esto sí que es un 'frente amplio' y lo demás son tonterías. Qué pena no ser vasca, francamente".

Su crítica a los independentistas que votan a la ultraderecha

El monólogo también reserva un espacio para los independentistas catalanes que, según Giró, están dispuestos a votar a la "ultraderecha franquista" en las próximas elecciones. El presentador recuerda que esa misma formación ejerce de acusación popular durante el juicio del procés.

"La votarán para que les haga el trabajo sucio, de modo que, cuando consigan la tan anhelada independencia, ya se encuentren las calles de Cataluña 'limpias' como una patena. Limpias de moros, por supuesto", ironiza.

A continuación, dirige sus críticas a quienes sienten curiosidad y morbo por comprobar qué sucede cuando los ultras llegan al poder y creen que las consecuencias no son tan graves. Giró cuestiona ese planteamiento y recurre a Primo Levi y a la película 'La vida es bella' para introducir su advertencia. "Ya te avanzo que a ti no te va a pasar nada", comienza a decirle.

A partir de ahí, enumera los colectivos que, según su discurso, sufren las consecuencias de un eventual Gobierno con la ultraderecha en él: los inmigrantes, las personas LGTBI y las mujeres. "Porque claro, si los ultras llegan a gobernar tendrán tanto trabajo echando del país a los inmigrantes racializados, metiendo a travestis, mariquitas y bolleras en el armario y mandando a las mujeres otra vez a la cocina y a misa que hasta que lleguen a tocarte los cojones a ti ya habrán pasado de cuatro a ocho años. Entonces, si no se han cargado la democracia, que también podría ser, se volverán a convocar elecciones".

En ese escenario, Giró apunta que los efectos económicos también terminan afectando a quienes creen que un Gobierno de esas características no les perjudica directamente. El presentador considera que lo que sí se habrá destruido con total seguridad será la macroeconomía y la microeconomía. "Ahí sí podrás volver a votar a la izquierda para que te baje el precio de la puta gasolina que es, según parece, lo único que a ti te hace reaccionar", concluye.

Marc Giró recuerda el encuentro de Broncano con Abascal en 'La Revuelta'

El tramo final del monólogo está dedicado al encuentro entre David Broncano y Santiago Abascal en 'La Revuelta', el programa de TVE. Giró recupera lo sucedido entre el presentador y "el candidato de ultraderecha" y recuerda uno de sus lemas antifascistas. "A riesgo de parecer un repipi, debo decirles que ya sabía, como he expresado siempre, lo que pasaría, porque desde la disidencia tengo siempre presente aquel lema antifascista que asegura que 'quien con fachas se acuesta, meado se levanta'".

También quiere acordarse de Jorge Javier Vázquez y mandarle un beso, en referencia a otra de sus frases populares: "Aunque tengas una mala racha, no te folles a un facha".

Sin embargo, Giró explica que lo que realmente le interesa no es tanto el encuentro televisivo como las declaraciones posteriores de Broncano. En concreto, el relato que hace en directo sobre cómo se siente después de recibir a Abascal en el programa. "Dijo que su encuentro con Abascal le había dejado muy mal cuerpo y que había sido una de las peores experiencias de su vida profesional, de su vida". Para Giró, aquellas palabras contienen una "información muy valiosa": "Esa tristeza que David Broncano tuvo el valor de expresar es la que sentiremos todas si la ultraderecha llega a gobernar nuestro país. Y la sentiremos todes los que no votaremos a la ultraderecha el 29N, pero tarde o temprano, ese mal cuerpo, esa tristeza, también la sentiréis todos los que la votaréis".

"No quiero llantos en esta casa", finaliza clamando Bernarda Alba.

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