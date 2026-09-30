Marc Giró convierte su monólogo en una carta abierta a Pedro Sánchez: "Gobierna como si estuvieras en la izquierda, de la izquierda...del PSOE"

En su particular 'Carta abierta al presidente del Gobierno', el presentador de laSexta lanza sus irónicos consejos a Sánchez de cara a las próximas elecciones: "Hay que dar la independencia a Cataluña, Euskal Herria y toda comunidad autónoma que lo solicite".

Marc Giró continúa su particular 'Carta abierta al presidente del Gobierno' con una batería de propuestas dirigidas a Pedro Sánchez. Después de pedirle que gobierne "como si Podemos fuera tu socio" y con Rufián de ministro, el presentador lleva su particular receta política hasta el extremo: "independencia para Cataluña, Euskal Herria y cualquier comunidad que la solicite", planteando así una situación hipotética en la que, si sus opositores llegaran a La Moncloa con la intención de "desmantelar España", se encontrarían con el país previamente fragmentado por las decisiones de Sánchez.

"¿Te imaginas cuando lleguen al Gobierno y se den cuenta de que España se ha reducido solamente al madrileño barrio de Salamanca, que para más inri solo pueblan ya venezolanos millonarios? ¿Tendrán cojones de ejecutar entonces la remigración masiva esta de la que hablan? Ya te digo yo que no", bromea.

"Pedro I, el Libertador"

"Los españoles de bien que queden atrapados en la nueva 'fachilandia' tendrán la posibilidad de exiliarse a los nuevos países vecinos, Cataluña, Euskal Herria, Andalucía, Galicia... sin necesidad de saltar a nado a Marruecos, que menuda lata", plantea Giró, asegurando que Sánchez podría "pasar a la historia" gracias a "esta original medida". "¡Imagínate! La de estatuas ecuestres que se dirigirán en tu honor en todas las plazas de todos los pueblos independizados, todas dedicadas a ti: 'Pedro I, el Libertador'", bromea.

"PSOE con O de Obrero"

"Para ir acabando, tengo para ti un paquete de decretos ley inspirados en el asalto al Palacio de Invierno durante la revolución de octubre que pondrán de los nervios a tus opositores pero muy contentos a los obreros, a los que hace referencia la O de las siglas de tu partido", afirma Giró, que recuerda a Sánchez el significado de las mismas: "No significa osobuco, significa obrero". Su particular programa incluye "suprimir las clases sociales", repartir "los bienes en criterios colectivos" y eliminar "el trabajo asalariado" para convertirlo "en una actividad social compartida".

"Haz todo esto antes de las elecciones y entonces, cuando lo tengas todo colectivizado, podrás aplicar la que será tu medida estrella: la supresión del Estado", exclama el presentador de laSexta.

"Pedro, elimina el aparato de dominación de clases de una vez por todas. Así no tendrás que volver a presentarte a las elecciones y podrás estar de vacaciones o en el restaurante Luna Rosa comiéndote una pizza cojonuda, sin que nadie te juzgue ni a ti ni a tu mujer", concluye Giró antes de despedirse: "Un abrazo".

*Puedes volver a ver el programa de Cara al Show con Los Javis, Nacho Duato y Maruja Torres en atresplayer.com

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.