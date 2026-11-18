Marc Giró aprovecha su monólogo de apertura de Cara al Show para analizar el clima político ante las próximas elecciones, ironizar sobre los votantes conservadores y lanzar un contundente aviso a quienes minimizan el avance de la ultraderecha. En estos días, también ha reflexionado sobre el encuentro de David Broncano y ese "candidato de ultraderecha".

Marc Giró dedica su monólogo de apertura de hoy en Cara al Show a reflexionar sobre el ambiente político que precede a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Con su habitual ironía, el presentador establece una diferencia entre el entusiasmo de los votantes conservadores y el desánimo que, a su juicio, caracteriza a buena parte del electorado de izquierdas, sobre todo, en estas circunstancias. "Los fans de Francisco Franco no ven el momento de ir a las urnas a depositar su voto, posiblemente, su primer voto. Me dan una envidia los franquistas ahora mismo...", comenta.

Frente a esa actitud, Giró describe a los votantes progresistas, a quienes describe como personas que acuden a las urnas "mohínas y cabizbajas. Y es que, ya lo ha dicho Feijóo, que en España se ha acabado el tiempo de la frivolidad.

Las palabras del candidato del Partido Popular, en boca de Marc Giró, dan paso a una representación de un pasaje de 'La casa de Bernarda Alba', de Federico García Lorca. Una actriz interpreta las palabras de Bernarda: "En ocho años que dure el luto, no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Haceos cuenta de que hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó en casa de mi padre y en casa de mi abuelo". "Ya está aquí otra vez el ladrillo. Qué fatiga", se queja Marc, antes de insistir en que los simpatizantes conservadores están "a partir un piñón".

"El desencanto es un lujo que no nos podemos permitir"

En contrapunto con ellos están las personas de izquierdas, destaca el presentador del programa de laSexta. Giró comienza por quienes proclaman que votan "tapándose la nariz", al considerar que deben renunciar a sus verdaderas preferencias ideológicas para apostar por el voto útil.

En concreto, cuestiona a quienes desearían votar al comunismo, pero finalmente optan por la socialdemocracia. "Chica, digo yo que si el cuerpo te pide comunismo, ¿por qué votas socialdemocracia?", plantea. Para reforzar su argumento como solo él sabe hacer, establece una comparación con las decisiones que se toman durante una noche de fiesta: si apetece otra copa, nadie parece tener tantos reparos en satisfacer ese deseo.

Tampoco se libran de sus comentarios quienes aseguran estar desencantados con las formaciones de izquierdas porque ninguna cumple sus expectativas. Giró responde directamente a ese perfil de votante: "Cariño, yo también estoy desencantada y me aguanto. ¿Quién te crees que eres? ¿Mao Tse-tung? Tal y como está todo, el desencanto es un lujo que ahora mismo no nos podemos permitir".

Otro de los comportamientos que cuestiona es el de quienes no encuentran una opción política a la que apoyar debido a las disputas internas y la falta de unidad de la izquierda. En este caso, Giró lanza una reflexión sobre la importancia que conceden al orden y la organización: "Si tanto te preocupan el orden y la organización, si tan estricta eres, quizá lo que te pasa es que eres de derechas". "Eso te lo tienes que tratar con un especialista. Lo del toc, digo. Bueno, y lo de ser de derechas, quizá también", remata.

No obstante, defiende que las posiciones progresistas no están reñidas con la disciplina ni con la capacidad de organización. Para demostrarlo, menciona a EH Bildu como ejemplo de unión política: "Esto sí que es un 'frente amplio' y lo demás son tonterías. Qué pena no ser vasca, francamente".

Independentistas que votan a la ultraderecha para que les haga 'el trabajo sucio'

El monólogo también incluye una crítica a los independentistas catalanes que, según Giró, pueden optar por apoyar electoralmente a la "ultraderecha franquista". El presentador recuerda que esa misma formación participa como acusación popular en el juicio del procés y cuestiona la contradicción que, en su opinión, supone ese posible respaldo.

"La votarán para que les haga el trabajo sucio, de modo que, cuando consigan la tan anhelada independencia, ya se encuentren las calles de Cataluña 'limpias' como una patena. Limpias de moros, por supuesto", ironiza.

A continuación, pone el foco en quienes observan con curiosidad -e incluso morbo- el posible acceso de los ultras al poder. El 'showman' tiene para ellos un mensaje tranquilizador, con doble punta, por supuesto. "Ya te avanzo que a ti no te va a pasar nada", comienza diciendo.

"Porque claro, si los ultras llegan a gobernar tendrán tanto trabajo echando del país a los inmigrantes racializados, metiendo a travestis, mariquitas y bolleras en el armario y mandando a las mujeres otra vez a la cocina y a misa que hasta que lleguen a tocarte los cojones a ti ya habrán pasado de cuatro a ocho años. Entonces, si no se han cargado la democracia, que también podría ser, se volverán a convocar elecciones".

"Ahí sí, podrás volver a votar a la izquierda para que te baje el precio de la puta gasolina que es, según parece, lo único que a ti te hace reaccionar", concluye, cuestionando que el coste de la vida sea el único motivo capaz de movilizar a determinados votantes.

"Quien con fachas se acuesta, meado se levanta"

En la recta final de su intervención, Marc Giró recuerda el encuentro entre David Broncano y Santiago Abascal en 'La Revuelta', el espacio de Televisión Española. El presentador recuerda la visita del "candidato de ultraderecha" y aprovecha para reivindicar algunos de los lemas antifascistas que suele utilizar.

"A riesgo de parecer un repipi, debo decirles que ya sabía, como he expresado siempre, lo que pasaría, porque desde la disidencia tengo siempre presente aquel lema antifascista que asegura que 'quien con fachas se acuesta, meado se levanta'", afirma.

También dedica unas palabras a Jorge Javier Vázquez, al que envía un beso mientras recuerda otra de sus conocidas frases: "Aunque tengas una mala racha, no te folles a un facha".

Sin embargo, el aspecto que más le interesa de aquel encuentro no es la conversación televisiva en sí, sino las declaraciones posteriores de Broncano sobre cómo vivió la experiencia de recibir a Abascal en el programa. Giró recupera las palabras del presentador, que reconoce sentirse especialmente incómodo después de aquella entrevista: "Dijo que su encuentro con Abascal le había dejado muy mal cuerpo y que había sido una de las peores experiencias de su vida profesional, de su vida".

Para el conductor de Cara al Show, aquella confesión encierra un significado que va mucho más allá de una experiencia televisiva desagradable. "Esa tristeza que David Broncano tuvo el valor de expresar es la que sentiremos todas si la ultraderecha llega a gobernar nuestro país. Y la sentiremos todes los que no votaremos a la ultraderecha el 29N, pero tarde o temprano, ese mal cuerpo, esa tristeza, también la sentiréis todos los que la votaréis".

El monólogo termina recuperando de nuevo a Bernarda Alba y su contundente advertencia: "No quiero llantos en esta casa".

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