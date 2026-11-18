Guillermo Fesser analiza la reunión entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin en la que considera que los líderes chino y ruso están jugando con Trump "como si fuera un niño pequeño".

Guillermo Fesser 'teletrabaja' desde el plató de El Intermedio y analiza la reunión entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin. Una cumbre que muchos comparan con la de Yalta tras la Segunda Guerra Mundial, pero que Fesser espera que no acabe igual porque fue en la que "nos regalaron 40 años de dictadura a nosotros".

De Yalta también surgió la creación de las Naciones Unidas, mientras que hoy, apunta Fesser, "estamos en una vuelta atrás del proceso" donde Xi Jinping se queda con Asia, Trump con América y Putin con Europa.

"Son tres grandes aliados, pero hay dos patos cojos", comenta el corresponsal, que considera que "con la foto que Putin se hace con estos dos le hacen un favor" después de que Ucrania haya bombardeado "el puente que era la joya de la corona que une Crimea con Rusia", mientras que a Trump "le pasa como a Aznar en las Azores, que creía que iba como miembro del grupo e iba como presidente del club de fans".

En Estados Unidos, Trump ha perdido la mayoría en el Senado y Fesser afirma que "les vienen investigaciones por un tubo" y ya han advertido desde el Congreso a la familia Trump "que ni se les ocurra destruir papeles".

Trump, mientras tanto, intenta mantener una imagen de líder del mundo tecnológico, "cuando se le han caído los aviones", comenta Fesser, que asegura que "Estados Unidos era un país muy moderno cuando García Lorca fue hace 100 años a Nueva York, pero ahora es nostalgia". En este sentido, apunta que mientras en Boston se recuerda el bar de 'Cheers', en China "todos los chinos tienen moto eléctrica".

Por todo ello, Fesser cree que lo que están haciendo Putin y Xi Jinping con Trump es "jugar con él como si fuera un niño pequeño": "Le están haciendo que se ponga en la foto, que esté en el club de autócratas disfrutando, pero es una vergüenza mundial porque está permitiendo que estos dos tipos que se querían repartir el mundo se lo puedan repartir". "Que estos tres tíos se estén haciendo una foto ahora mismo da mucho miedo", concluye.

*Vuelve a ver el programa completo de El Intermedio en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.