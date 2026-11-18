Juan Antonio Bayona recuerda en este vídeo con Marc Giró cómo Brad Pitt le invitó a su casa para hablar de un anuncio de Chanel que quería grabar con él. Cuando llegó, se encontró a Angelina Jolie.

Marc Giró entrevista en el plató de Cara al Show a Juan Antonio Bayona, al que somete a un divertido juego llamado '¿Quién es ET?', para comprobar si el director de cine es un superespecialista en la película como dice. Para ello, el equipo de Cara al Show ha convertido a famosos en el conocido extraterrestre, y Bayona tiene que decir quiénes son.

"Se parece un poco a Mario Casas, pero creo que es Brad Pitt", destaca Juan Antonio Bayona a Marc Giró, al que cuenta una divertida anécdota que vivió con el conocido actor. "Le he conocido y es muy majo", explica Bayona de Brad Pitt, del que dice que "hubo una época en la que" estuvieron "desarrollando un proyecto que luego no salió".

"Nos veíamos bastante y luego me llamó para rodar un anuncio de Chanel y me citó en su casa", recuerda el director de cine, que explica qué se encontró al llegar: "Llegué y estaba Angelina Jolie cortando las hierbas del jardín". Una confesión que deja alucinado a Marc Giró, que destaca que "eso lo hacen mucho los ricos, hacer como que hacen cosas de personas".

Además, el presentador de Cara al Show le pregunta a Bayona si se olía "que esa relación estaba mal ya". "No tengo ojo para eso, soy pésimo", reconoce el director de cine, que destaca que "nunca" se entera "de nada en los rodajes".

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con J.A. Bayona, Camela y Pepe Colubi en atresplayer.

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