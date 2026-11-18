A dos días de 20 de noviembre, fecha de la muerte de Francisco Franco, el historiador critica que "algunos han tenido más derecho a la memoria que otros".

El historiador Mikel Herrán, conocido como 'corresponsal de la historia', ha viajado al 23 de noviembre de 1975, día del entierro de Franco, para ofrecer una perspectiva crítica sobre el evento. En su relato, describe cómo el Valle de los Caídos se llenó de dignatarios y militares, entre ellos el dictador chileno Augusto Pinochet e Imelda Marcos, esposa del dictador filipino. Herrán bromea sobre la situación, comparándola con una gala de premios a los crímenes de lesa humanidad. Además, recuerda el sufrimiento de los republicanos forzados a construir el monumento, criticando la desigualdad en el reconocimiento de las víctimas de la dictadura.

"Españoles, tengo buenísimas noticias. Franco ha muerto, después de dos meses oculto al publico, cuatro infartos, dos semanas en la UCI y 40 años de dictaduras". A dos días del aniversario del fallecimiento del dictador, el historiador Mikel Herrán, quien ejerce de 'corresponsal de la historia', ha corroborado que "está muerto, pero a su régimen le queda por aguantar un poco más".

Ha viajado hasta el 23 de noviembre de 1975, cuando una marabunta de gente inundó el Valle de los Caídos durante el entierro de Franco. "Estamos viendo cómo esto se está empezando a llenar de dignatarios y militares. Está Pinochet, el dictador chileno, o Imelda Marcos, mujer del dictador filipino", describe. Y bromea: "Esto parece una gala de premios a los crímenes de lesa humanidad".

Y tras la introducción, arranca con "lo que nadie te cuenta de ese 23 de noviembre de 1975". En 1950, en el terreno que luego sería el Valle de los Caídos, muestra a quienes fueron forzados a construir el monumento. "Hay cientos de presos republicanos construyendo este engendro de gloria al dictador".

Con esta escena, Herrán critica el trato recibido por las víctimas de la dictadura y lamenta que muchos fueron enterrados sin identificar o sin avisar a las familias. "Está claro que algunos han tenido más derecho a la memoria que otros".

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