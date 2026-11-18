Marc Giró somete a Juan Antonio Bayona a un divertido juego en el que el equipo de Cara al Show ha convertido a famosos en E.T. y el director de cine tiene que decir quiénes son. Este es el divertido resultado.

Marc Giró somete a Juan Antonio Bayona en el plató de Cara al Show a '¿Quién es E.T.?', un divertido juego para comprobar si el director de cine es un superespecialista en la película. Se trata de un juego en el que el equipo de Cara al Show ha convertido a famosos en el conocido extraterrestre. ¿Sabrá Bayona descubrir quiénes son?

Al principio, el conocido director de cine reconoce que "todos se parecen a Mario Casas", una opinión que desata las risas del plató. Eso sí, Bayona consigue acertar todos... o casi todos. Porque hay uno que sorprendentemente falla y que deja alucinado a Marc Giró.

Y es que el director de cine, uno de los más internacionales de España, equivoca el rostro de Pedro Sánchez con el del presentador de Cara al Show, protagonizando un divertido momento en el plató que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

"P**** rojos, que todos se parecen", bromea, por su parte, Marc Giró después de que le confunda con el presidente del Gobierno.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con J.A. Bayona, Camela y Pepe Colubi en atresplayer.

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