Los mejores momentos de los MTV Video Music Awards: de la actuación de Madonna y Sabrina Carpenter al homenaje a Dolly Parton

Aruser@s recoge en un vídeo recopilatorio los momentos más destacados de la gala de los MTV Video Music Awards. Los colaboradores lanzan sus teorías sobre quién protagonizará el 'halftime' de la Super Bowl.

Taylor Swift ha sido una de las grandes ganadores de los MTV Video Music Awards, pero no fue la única estrella de esta noche plagada de sorpresas y espectáculos musicales. Tatiana Arús destaca en Aruser@s la gran actuación de Madonna, quien arrasó junto a Sabrina Carpenter. "Bueno, Madonna o la doble de Madonna", bromea Alfonso Arús.

Tatiana señala además el parecido entre ambas artistas y Alba Sánchez va un pasó más allá, afirmando que la joven es "el formato viaje" de la reina del pop. "Tiene una cara diferente en cada show que hace", comenta Angie Cárdenas.

Tampoco pasaron desapercibidos Lisa, la integrante de Blackpink que no deja de cosechar éxitos en solitario y que presentó su nuevo single en la gala. Raye hizo gala de su increíble voz interpretando su sencillo 'Where is my husband?' Space Kacey fue la encargada de homenajear a Dolly Parton, lo que ha desatado las teorías acerca de quién protagonizará el 'halftime' de la Super Bowl... ¿Será Miley Cyrus la encargada del Medio Tiempo?

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