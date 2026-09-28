And the winner para ser los invitados de Cara al Show con Marc Giró este miércoles son.... ¡Los Javis!

And the winner para recibir a Los Javis este miércoles en laSexta es... ¡Cara al Show con Marc Giró!

Tras arrasar con 'La bola negra' en cines, ganar el Premio a la Mejor Dirección en la 79.ª edición del Festival de Cannes y haber sido llamados a hacer historia en los Oscar, 'Los Javis' (Javier Calvo y Javier Ambrossi) visitan el plató de Cara al Show.

A partir de las 23 h

Hay momentos en los que solo queda esperar.

Los Javis y parte del elenco de 'La bola negra' están frente al televisor, pendientes de una decisión que puede cambiarlo todo.

¿Estarán esperando una nominación a los Oscar por su gran obra maestra del cine patrio'?

No, hombre. Están esperando para saber si han sido los elegidos para ser los invitados de esta semana de Cara al Show.

Y parece que Calvo y Ambrossi están de suerte.

Pero no son los únicos que esperan.

En otro lugar, Marc Giró y su equipo viven exactamente la misma tensión.

¿Será su programa el elegido para entrevistar a los representantes de España en la 99.ª edición de los Oscar, en la categoría de Mejor Película Internacional?

Por supuesto. Pero también son "el único programa que no produce Ana Rosa".

Este miércoles, la espera termina. Los Javis, en Cara al Show. En laSexta.

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