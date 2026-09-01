Aurelio Manzano desvela que Belén Esteban le "vetó": "Dejó patente que no quería que yo estuviera"

Aurelio Manzano afirma en este vídeo que "hubo una época donde Belén Esteban" le "vetó en todos los programas de La fábrica de la tele".

Alfonso Arús enseña en este vídeo "el zasca de Aurelio Manzano a Belén Esteban". "Hubo una época donde Belén Esteban me vetó a mí en todos los programas de La fábrica de la tele", explica el periodista, que reflexiona: "Es verdad que los responsables reales eran ellos, pero ella sí dejó patente que no quería que yo estuviera". Alfonso Arús destaca que "esto ha pasado siempre": "Los famosos lo primero que te dicen es que no quieren coincidir con alguien".

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