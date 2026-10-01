Dani Mateo, sobre los 'haters' de Maricarmen: "La maldad es como los precios del alquiler para un fondo buitre, no tiene límite"

Dani Mateo reúne en su 'comunidad de mezquinos' a todos los que han atacado a Maricarmen, desde los artículos en los que el nieto del antiguo propietario de su casa la critica, a los ataques de Jiménez Losantos o Bárbara Rey.

Mientras el desahucio de Maricarmen ha desatado todo un movimiento social por la vivienda, se suceden los haters que atacan a esta mujer de 87 años y un delicado estado de salud.

Dani Mateo explica que "mentes muy creativas de la ultraderecha, a falta de argumentos contra el movimiento social que ha despertado el desahucio de Maricarmen, han decidido atacar directamente a la propia Maricarmen, porque la maldad es como los precios del alquiler para un fondo buitre, no tiene límite".

El colaborador de El Intermedio los ha reunido a todos en su sección 'La comunidad de mezquinos', "donde todos los días se aprueba una derrama, la de insultos y odio en los medios".

Como muestra, el artículo del analista económico Alberto Artero titulado 'Maricarmen es una jeta (y alguien tenía que decirlo)' o el de Guadalupe Sánchez, que se quedaba bien a gusto escribiendo que Maricarmen "bien desahuciada está" y que "la vergüenza no es que se haya ejecutado el desahucio, sino que haya tardado tanto".

Lo curioso, apunta Dani Mateo, es que precisamente Guadalupe Sánchez "es la abogada de otro anciano al que han desahuciado: el rey Juan Carlos". También en ABC han sido capaces de buscar al nieto del antiguo propietario de su casa para que raje de Maricarmen, que según él era una persona "extremadamente molesta, desagradable en el trato y protestona, insoportable, retorcida". "Se ve que si te cae mal un vecino ya hay motivos para que lo desahucien", comenta Dani.

Un candidato a la 'presidencia' de esta 'comunidad de mezquinos' es Bertrand Ndongo, que llamaba a Maricarmen "jeta de jetón" que "tiene una cara que llega hasta Camerún" e insinuaba que tenía vicios. "El único vicio que tenía era pagar el alquiler. 70 años llevaba enganchada a esa droga", le responde Wyoming.

El 'presidente' actual, sin embargo, es Federico Jiménez Losantos, que aseguraba que Maricarmen tiene "más cara que un saco de euros" y que su alquiler "viene de cuando Franco tomó Madrid". "Él sabe de lo que habla, porque la mayoría de sus ideas son también de aquella época", reacciona Dani.

Hasta Bárbara Rey ha cargado contra Maricarmen, que asegura que no le representa. "Estoy de acuerdo, el alquiler de la casa de Maricarmen lo pagaba ella, no el CESID", responde Wyoming.

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