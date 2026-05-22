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Las lágrimas de Penélope Cruz, Javier Ambrossi y Javier Calvo con la histórica ovación de Cannes a 'La bola negra'

Penélope Cruz rompe a llorar en este vídeo y se abraza a Javier Ambrossi y Javier Calvo mientras reciben una ovación de 20 minutos tras el visionado de su película, 'La bola negra'.

Las lágrimas de Penélope Cruz, Javier Ambrossi y Javier Calvo con la histórica ovación de Cannes a 'La bola negra'

Penélope Cruz ha apostado por Chanel para posar en la alfombra roja de Cannes, donde ha acudido para presentar 'La bola negra', la película de Javier Ambrossi y Javier Calvo. "Han sido arropados por todo el reparto", destaca Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús enseña el emotivo vídeo en el que Penélope Cruz rompe a llorar y se abraza a 'Los Javis' mientras reciben una ovación de 20 minutos tras el visionado de su película.

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