Las lágrimas de Penélope Cruz, Javier Ambrossi y Javier Calvo con la histórica ovación de Cannes a 'La bola negra'

Penélope Cruz rompe a llorar en este vídeo y se abraza a Javier Ambrossi y Javier Calvo mientras reciben una ovación de 20 minutos tras el visionado de su película, 'La bola negra'.

Penélope Cruz ha apostado por Chanel para posar en la alfombra roja de Cannes, donde ha acudido para presentar 'La bola negra', la película de Javier Ambrossi y Javier Calvo. "Han sido arropados por todo el reparto", destaca Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús enseña el emotivo vídeo en el que Penélope Cruz rompe a llorar y se abraza a 'Los Javis' mientras reciben una ovación de 20 minutos tras el visionado de su película.

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