Yenesi es una joven y polifacética asturiana que triunfa en Internet con su humor irreverente y un estilo que le ha convertido en todo un referente para el mundo drag. También fue la protagonista de una edición de 'OK Boomer' en la que conversó con Thais Villas y se definió como "una artista multiservicios, como una gasolinera que tienes un poco de todo".

La cantante, humorista y tik toker recordaba en el vídeo sobre estas líneas sus primeros días tras cambiar su Asturias natal por Madrid: "Encontré un trabajo en una juguetería y duré dos meses", afirmaba, para luego explicar que "daba vueltas por los pasillos hablando sola y dijeron que estaba loca". Sin embargo, relataba que aquella experiencia se convirtió en un podcast que se hizo viral y así empezó todo.

Como icono LGTBI, aseguraba que "hay avances, pero estamos todavía fatal" y apuntaba que "sobra mucho imbécil, que los hay a patadas". "No me creo que vivan en una burbuja en la que no haya ni siquiera una persona LGTBI", afirmaba rotunda Yenesi, que enviaba un contundente mensaje a aquellos que cuestionan su existencia: "¿Debato yo que seas un gilipollas?". Sobre cómo lleva la fama y el dinero, aseguraba que "me voy a hacer más pobre de lo que era porque soy muy gastiza".

