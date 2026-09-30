El 'ascenshow' más exigente de Marc Giró con Los Javis termina tras 1.193 tomas: "Ma-ma-ma-ma-maricón"

Los Javis se suben al ascensor de laSexta planta junto a Marc Giró para presentar 'La bola negra', pero conseguir la toma perfecta puede hacerse cuesta arriba: "poca gana" en algunos momentos y "exceso de entusiasmo" en otros.

Los Javis tienen una misión aparentemente sencilla para esta noche: subirse al ascensor junto a Marc Giró para llegar hasta la sexta planta y poder charlar sobre 'La bola negra', su película numero uno en cines que acaba de ganar el Premio del Público Ciudad de San Sebastián y representará a España en la categoría de Mejor Película Internacional de los Oscar. Sin embargo, lo que parece una grabación rápida termina convirtiéndose en uno de los 'ascenshows' más cómicos hasta la fecha.

A veces el problema es la "poca gana" y otras, el "exceso de entusiasmo", que hace que la escena tampoco salga como estaba prevista. Y así, toma tras toma, el contador sigue subiendo hasta alcanzar una cifra completamente desorbitada: 1.193. En el vídeo sobre estas líneas puedes ver cómo la toma acaba por todo lo alto con un apoteósico baile del presentador junto a Los Javis.

*Puedes volver a ver el programa de Cara al Show con Los Javis, Nacho Duato y Maruja Torres Marc Giró en atresplayer.com

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