Hoy, en Cara al Show, Marc Giró recibe a Candela Peña, Mamen Mendizábal y Yolanda Ramos

La periodista y presentadora Mamen Mendizábal y la actriz Candela Peña son las invitadas en este sexto programa de Cara al Show con Marc Giró.

laSexta estrena esta noche a partir de las 23:00 h una nueva entrega de Cara al Show, el aclamado primer formato de Marc Giró tras su fichaje por Atresmedia. La periodista y presentadora Mamen Mendizábal y la actriz Candela Peña son las invitadas en este sexto programa de la temporada, que cuenta también con el regreso de la actriz y humorista Yolanda Ramos en su desternillante y surrealista sección.

Candela Peña acude al programa para presentar 'La desconocida', la adaptación de la novela de Rosa Montero y Olivier Truc, donde se mete por primera vez en la piel de una inspectora de policía. Durante la entrevista, Peña enseñará a manejar una pistola, hablará de su inesperada faceta como modelo de portada y desvelará algunas de sus manías y supersticiones más curiosas.

Por su parte, Mamen Mendizábal presenta la recién estrenada cuarta temporada de Anatomía de..., un programa que narra la intrahistoria de los casos más mediáticos y recordados de la sociedad española. Más allá de su faceta como periodista, Mamen también desvela su lado más aventurero, una pasión que incluso la ha llevado a estar muy cerca de la muerte.

Cara al Show es el nuevo programa semanal de entrevistas presentado por Marc Giró, una de las caras más reconocibles y apreciadas del sector gracias a su talento, estilo único, carisma y larga trayectoria profesiona. En él, el presentador aborda cada semana la actualidad con su inconfundible tono crítico y desenfadado.

En sus cinco primeras emisiones, el programa promedia un 6,4%, con 2 millones de espectadores únicos y 523.000 seguidores de media. El espacio conducido por Marc Giró crece hasta un 6,8% en Target Comercial.

Así es Cara al Show

Cara al Show es un programa de entrevistas semanal en el que cada entrega abre con un monólogo reivindicativo a cargo del propio Marc Giró. Un arranque en el que nunca faltarán la perspectiva de género, la puesta en valor del feminismo, la defensa de los derechos LGTBIQ+ y la lucha contra el machismo y el racismo.

Después del monólogo, Marc entrevista a dos celebrities A-list del ámbito cultural, del activismo social, la política o el deporte. Además, el espacio cuenta con diversas secciones y la participación de un variado equipo de colaboradores. El programa también incluye las intervenciones improvisadas de Las Glorias Cabareteras (el tándem formado Marta Bernal y Gloria Martínez) y la música en directo de la Giró's Boys Band, un quinteto de jazz integrado por los músicos Jordi Blanch, Javi Vaquero, Marc Ferrer, Pepo Domènech y Marcos López. Y, como cierre, una actuación musical.

El programa también incluye las intervenciones improvisadas de Las Glorias Cabareteras (el tándem formado Marta Bernal y Gloria Martínez) y la música en directo de la Giró's Boys Band, un quinteto de jazz integrado por los músicos Jordi Blanch, Javi Vaquero, Marc Ferrer, Pepo Domènech y Marcos López. Y, como cierre, una actuación musical.

El espacio de Cara al Show, inspirado en los grandes late shows norteamericanos, es el primer plató adaptado de la televisión nacional e internacional, garantizando una accesibilidad real para los invitados, y reafirmando el compromiso del programa con la inclusión y la diversidad.

Con estos ingredientes, Cara al Show ha desembarcado en laSexta siendo fiel al ADN de la cadena. Una identidad propia basada en combinar la actualidad y el entretenimiento de forma única e innovadora, y que se lleva forjando a lo largo de 20 años de historia. En este tiempo, esta manera inconfundible de hacer televisión ha llevado a laSexta a afianzarse como la tercera cadena privada más vista de nuestro país, un liderazgo sobre su principal competidor que continúa vigente en la actual temporada y que aspira a seguir revalidándose de la mano de grandes apuestas como esta.

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