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Reflexión sobre su programa de Anatomía de

Mamen Mendizábal: "Lola Flores fue una cabeza de turco; tenerla en un banquillo daba un potente mensaje a la sociedad"

La periodista ha afirmado que "siempre ha existido una oficina de persecución de famosos" y que los inspectores se fijaban en exclusivas que daban en revistas como 'Hola', 'Semana' o 'Interviú' para ver si las habían incluido en la Declaración de la Renta.

Mamen Mendizábal

Mamen Mendizábal ha reconocido en La Roca que el programa de Anatomía de sobre Lola Flores es uno de sus "favoritos de la temporada" porque se "mezcla la parte más pop de la cultura popular con una historia muy seria que tiene que ver con Hacienda y, además, ahora con toda la polémica de Ana Duato sobre la mesa y la de Shakira".

Así, la presentadora ha señalado que el programa "viene a contar que siempre ha existido una oficina de persecución de famosos, que Borrell lo llama de 'grandes fortunas' y los inspectores lo llaman de 'famosos'". "En esa época concreta era de famosos, porque además iban comprobando en papel la declaración y cogiendo el 'Hola', 'Semana' o 'Interviú' y viendo si alguien no había apuntado alguna exclusiva en su declaración de la Renta"; ha expresado.

Para Mendizábal, Lola Flores fue una "cabeza de turco". "Creo que tener a Lola Flores en un banquillo daba un mensaje muy potente a la sociedad de que nadie se libra de todo esto, y la presión de Hacienda y la presión del Ministerio para que hubiera una lección de todo esto era muy importante", ha subrayado.

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