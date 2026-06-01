Antonio Montañés, sobre predicador evangélico Franklin Graham: "Tiene contactos con las altas esferas de la política"

Madrid ha acogido este fin de semana el Festival de la Esperanza, un acto de la iglesia evangélica que ha contado con este conocido predicador estadounidense.

El predicador evangélico Franklin Graham ha celebrado este fin de semana, en el Palacio de Vistalegre de Madrid, el Festival de la Esperanza, un acto multitudinario con el objetivo de difundir su mansaje religioso. Para conocer un poco más el impacto de las iglesias evangélicas en nuestro país, Andrea Ropero charla con Antonio Montañés, doctor en Antropología de la Religión e investigador de la Universidad de Oxford y de la Complutense de Madrid.

El investigador ha asistido al evento y, como cuenta a Ropero, le ha impactado "la emocionalidad que hay alrededor". "Definiría lo que ha pasado este fin de semana como el desembarco del poder religioso, espiritual, económico y político del evangelismo estadounidense blanco en Madrid a través de la representación o la encarnación de una de sus figuras más emblemáticas que es Franklin Graham".

Montañés indica que Graham es, a día de hoy, el predicador más importante de Estados Unidos. "Tiene contactos con las altas esferas de la política, de la economía y su organización tiene miembros que son muy, muy, muy ricos", expone.

"En el año 2014, la asociación Billy Graham pasó de ser una organización sin ánimo de lucro a una asociación de iglesias libres", explica. Esto, como señala, hizo que sus cuentas pasaran a ser opacas. "No sabemos cuánto dinero recauda Franklin Graham", expone, "no sabemos cuánto ganan sus directivos ni cuánto dinero cuesta este tipo de eventos".

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