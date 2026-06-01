Dani Mateo y la 'conspiración' tras el fallido izado de la bandera en Vigo: "Quieren obligarnos a comprar banderas a los chinos"

Dani Mateo, Wyoming, Sandra Sabatés y la 'masona' Cristina Gallego analizan en 'Cuarta Milonga' el incidente durante el izado de la bandera de España en el Día de las Fuerzas Armadas que dejó a Felipe VI desconcertado.

Hoy 'Cuarta Milonga' de El Intermedio analiza el "complot judeo-masónico para atacar a España", según Dani Mateo, que se vivió en Vigo durante la celebración del Día de las Fuerzas Armadas.

Durante el izado de la bandera se produjo un incidente que provocó que la bandera de España se desplomara y cayera encima de algunos de los presentes, mientras el rey quedaba algo desconcertado.

"Es un sabotaje de la masonería viguesa", comenta el 'experto' Mateo, que aunque no tiene pruebas, afirma saber que "quieren humillar a nuestro país y obligar al ejército español a comprar banderas a los chinos".

Para saber más, 'Cuarta Milonga' invita a una representante de los masones, que desmiente que hayan tenido algo que ver con lo de la bandera: "¿Tú te crees que nosotros estamos ahora para esas minucias? Estamos hasta arriba metiendo chips en las vacunas, ayudando a los negocios de Soros, hackeando el papa móvil, ampliando el local y renovando el uniforme, que ponte tú esta capa con 45 grados".

Descartados entonces los masones, Wyoming propone como posibles culpables a "los aliens o Leonor para animar la ceremonia".

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