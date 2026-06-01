Dani Mateo, sobre todos los regalos que ha hecho Ayuso al papa León XIV: "Se ha pensado que estaba en su primera comunión"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha estado en Roma donde se ha reunido con el sumo pontífice, pocos días antes de que el papa visite Madrid. Durante su visita, además, le ha hecho varios obsequios.

Isabel Díaz Ayuso ha viajado hasta Roma para reunirse con el papa León XIV, pocos días antes de que el sumo pontífice inicie su gira en nuestro país. Tras la reunión, la presidenta madrileña ha atendido a la prensa, pero no ha querido hablar sobre la entrevista que ha concedido en 'Il Corriere della Sera' donde ha afirmado que Sánchez es una vergüenza y que, además, lidera una mafia de Estado.

La presidenta, además, ha llevado varios regalos a León XIV. "Hemos recogido en un libro lo que el pueblo de Madrid hace en torno a la religión católica", ha explicado. Además, también le han llevado dulces madrileños y la medalla nacional de la Comunidad de Madrid.

"Madre mía", afirma Dani Mateo, "un libro de fotos, un montón de dulces, una medalla de oro...". "A León XIV le han caído tantos regalos que se ha pensado que estaba en su primera comunión", añade el colaborador.

Para Mateo "ha sido incompleta, porque la hostia ya se la había dado Ayuso a Sánchez antes del viaje", concluye.

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