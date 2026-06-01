Awa Fam, española y número tres del draft de la WNBA: "No pienso en la presión de que Pau Gasol lo consiguió, es más orgullo"

Antes de viajar a Estados Unidos para debutar con los Seattle Storm, Thais Villas pudo hablar con Awa Fam, la alicantina que ha quedado en el número tres del draft de la WNBA, sobre este sueño americano y la brecha entre el baloncesto masculino y femenino.

La jugadora de baloncesto alicantina Awa Fam ha hecho historia al ser elegida en el número tres del draft de la WNBA, la misma posición que tuvo Pau Gasol, y ya se ha estrenado con su nuevo equipo, los Seattle Storm.

Thais Villas pudo hablar con ella antes de iniciar su aventura norteamericana, y le explicó que en su maleta ha metido "de todo", desde cuadros con fotos de su familia y amigos, hasta unos bombones que le ha metido su madre. "O sea, que sois mortales como nosotras, como el resto de la gente no deportista", le responde Thais.

Sobre el hecho de haber conseguido la misma posición del draft que Pau Gasol, la jugadora asegura sentir "más orgullo que presión": "No estoy pensando en que Pau Gasol lo consiguió, es más orgullo de haber quedado en este puesto, de que Pau Gasol, hace mucho tiempo también lo consiguió", apunta.

Awa desvela a Thais que mide 1,94 metros y que su número de pie es el 46. "Yo podría dormir dentro de un zapato tuyo tranquilamente", reacciona la reportera.

Awa nació en España. Sus padres son senegaleses que llegaron a España hace 30 años. Una familia normal que se dedicaba a la venta ambulante y que, según la jugadora, todavía no se lo termina de creer: "Yo lo vivo como un sueño, para ellos, como algo súper, súper increíble", afirma. Sin embargo, asegura que siempre le animaron a ser valiente y tener paciencia porque lo iba a conseguir.

A sus amigos, señala, les da "mucha pena" que se marche, pero explica que ya le han dicho que irán a verla y le han pedido que les compre el vuelo.

Awa también fue Premio Nacional del Deporte, lo que le brindó la oportunidad de conocer a los reyes Felipe VI y Letizia. "No ha tenido nadie los ovarios que has tenido tú, que eras la más alta de la foto", comenta Thais. La jugadora desvela que estuvo hablando sobre ello con el monarca, pero también que "los tacones hicieron mucho".

Respecto a la brecha salarial y el baloncesto femenino, Awa destaca que está "creciendo muchísimo" a nivel de audiencia. Respecto a los salarios, señala que aún se nota la diferencia, pero que el equipo masculino llena el Roig Arena y "puedes llegar a entender ese salario que tienen porque hacen cosas así". En su opinión, no cree que el femenino esté "nada mal" y que "poco a poco va a ir a más".

Respecto a su sueldo aquí en España y lo que va a cobrar en Estados Unidos, asegura que también habrá una notable diferencia, al menos para enviar camisetas a sus amigos.

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