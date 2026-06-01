Wyoming, sobre la agresión de un policía a una manifestante en Valencia: "Se ha ejercido una violencia totalmente injustificada"

La profesora jubilada de 68 años recibió un terrible empujón por parte del agente. Esto hizo que cayera al suelo, rompiéndose la nariz y, además, se hiciera una herida en la barbilla que necesito de varios puntos.

Este domingo, durante una de las manifestaciones en defensa de la educación pública que están teniendo lugar en Valencia, un agente de la Policía Nacional agredía a una de las manifestantes, una profesora jubilada de 68 años, dándole un empujón que ha provocado que se rompa la nariz y una herida en la barbilla. La policía, como expone Sandra Sabatés, ha expedientado al agente.

"Parece evidente que se ha ejercido una violencia totalmente injustificada contra alguien que estaba ejerciendo su derecho a la manifestación pacíficamente", señala el Gran Wyoming. "Igual a partir de ahora sería buena idea cambiar de tornas: que los manifestantes protestaran con el casco de antidisturbios, y que algunos antidisturbios volvieran un ratito a las aulas", sugiere el presentador.

Sabatés expone que, además, la mujer agredida ha presentado una denuncia por los hechos. La delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, publicaba un mensaje en la red social 'X' tachando de "inaceptable" la actuación del agente y que el derecho a manifestarse con seguridad está por encima de cualquier circunstancia.

Este mensaje ha molestado a los sindicatos policiales, que la han acusado, entre otras cosas, que haya asumido la culpabilidad del agente sin respetar la presunción de inocencia. Además, han mandado su apoyo al compañero expedientado y han afirmado que "si sales a cortar calles te expones a que te retiren de ellas".

"Por lo visto si sales a cortar las calles te arriesgas a que te retiren de ellas y a que te retiren varios dientes", comenta Wyoming. "No sé qué me da más miedo, si que un policía haga un uso de la violencia tan desmedido o que los sindicatos policiales les parezca normal y lo aplaudan", añade, "esto demuestra que, en las pruebas para acceder al cuerpo, además de un psicotécnico para dejarte usar armas, habría que pedir otro para dejarte usar 'Twitter'".

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