"Estás bien bueno Roberto, te voy a cosificar": Marc Giró, a Roberto Leal tras su portada de 'Men's Health'

La segunda portada de Roberto Leal en 'Men's Health' desata las bromas de Marc Giró en Cara al Show, donde el presentador no oculta su admiración por el físico de su compañero... y sobre todo, por sus abdominales.

Roberto Leal visita Cara al Show, el programa de laSexta presentado por Marc Giró, y uno de los primeros temas de conversación, como no podía ser de otra manera tratándose del programa que se trata, es su reciente portada en 'Men's Health', la segunda que protagoniza para la revista.

Nada más sacar el asunto, Giró deja claro qué es lo que realmente le había llamado la atención de la publicación. "A mí no me interesa la portada, sino los abdominales", confiesa entre risas, antes de dirigirse al presentador con un piropo tan inesperado como divertido.

"Estás bien bueno Roberto, te voy a cosificar", suelta Marc Giró provocando las carcajadas del plató y del propio Leal, que recibe el comentario con mucho humor.

A partir de ahí, ambos continuan bromeando sobre el cuidado físico del presentador de Antena 3 y sobre el impacto que han tenido las fotografías publicadas en la revista.

La conversación sirve además como punto de partida para uno de los juegos más divertidos de la entrevista, en el que Roberto Leal tiene que demostrar hasta qué punto conoce a sus compañeros de profesión... por sus abdominales. Y es que a Marc le gusta imaginar que todos los presentadores de Atresmedia comparten vestuarios.

"Tú y yo hemos trabajado juntos en Espejo Público", recuerda Leal. "¿Vas a hablar de eso? Estará tu mujer viéndonos", responde Giró.

Su habilidad para reconocer a los presentadores, tanto los que son de la casa como los que no, a través de las fotografías abdominales, sorprende al presentador catalán: "A ver si vas a ser marica al final". Roberto le asegura que si algún día lo es, se lo hará saber.

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