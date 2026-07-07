La OTAN encara una tensa cumbre entre el matonismo, las mentiras y las amenazas de un Trump respaldado por Rutte

¿Por qué es importante? Sin todavía haber mantenido una reunión con el resto de líderes internacionales, el presidente estadounidense ya ha mostrado su "decepción" con la Alianza, ha vuelto a su idea con Groenlandia y ha aseverado que, de no ser por Erdogan, ni estaría en la cumbre.

Donald Trump ha reavivado su interés por Groenlandia durante la cumbre de la OTAN, insistiendo en que la isla debería ser territorio de Estados Unidos, no de Dinamarca. Esta afirmación provocó una rápida respuesta de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien reiteró que Groenlandia "no está a la venta". Trump, frustrado por la falta de apoyo en Irán, cuestionó el gasto de Estados Unidos en la OTAN, sugiriendo la retirada de tropas de Europa. En respuesta, Mark Rutte, secretario general de la OTAN, anunció una inversión de 40.000 millones de dólares en capacidades militares conjuntas para fortalecer la defensa europea. Aunque inicialmente Trump no planeaba asistir a la cumbre, lo hizo gracias al apoyo del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. La cumbre continuará con reuniones de líderes internacionales y una rueda de prensa de la OTAN.

Donald Trump nunca se olvidó de Groenlandia. Llevaba meses sin hablar de la isla más grande del mundo, pero ha sido llegar a la cumbre de la OTAN y ha sido prácticamente lo primero que ha dicho: que debería ser territorio de Estados Unidos. Nunca ha dejado de tener en la recámara el objetivo que, por ahora, más difícil se le plantea conquistar. A diferencia de Venezuela o Irán, en frente tiene a Dinamarca, un país de la Unión Europea. Y Trump se ha dado cuenta de que es muy complicado ganar contra 27 estados. Por eso, tira de su manual: matonismo, mentiras y amenazas.

"Groenlandia debería estar bajo el control de EEUU, no de Dinamarca. Es muy importante para Estados Unidos. Está rodeada de barcos chinos y barcos rusos. Groenlandia era, y sigue siendo, algo que debería estar controlado por Estados Unidos, no por Dinamarca", ha dicho este martes Trump ya desde Ankara (Turquía).

Como es lógico, rápidamente la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, le ha respondido afirmando que Groenlandia "no está a la venta": "Por supuesto que Groenlandia no está en venta. Lo hemos dicho claramente desde el principio. Los groenlandeses no desean formar parte de Estados Unidos. Ellos mismos lo han dejado claro".

Nada más soltar este dardo, Trump ha vuelto a criticar a sus aliados europeos. Trump sigue enfadado por no haber tenido ayuda en Irán y, con ello en mente, se ha preguntado para qué se está gastando Washington "cientos de miles de millones de dólares" en la OTAN: Uno pensaría que estarían muy dispuestos a hacer algo por ayudarnos. Y realmente no lo estaban".

"¿Por qué estamos gastando cientos de miles de millones de dólares si ellos no están ahí para nosotros? Nosotros siempre hemos estado ahí para ellos", ha sentenciado el inquilino de la Casa Blanca, que acto seguido ha señalado que su país podría retirar a todos sus soldados de Europa porque el Viejo Continente "es un lugar muy diferente al de hace 20 años" que debería tener "cuidado con la inmigración y la energía".

Tratando de contener a Trump, Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ha anunciado que los países aliados invertirán 40.000 millones de dólares en cinco años para conseguir capacidades antidrones, en un intento de demostrar que los aliados están tratando de cumplir con las exigencias del presidente estadounidense: "No podemos seguir dependiendo excesivamente de Estados Unidos. Necesitamos una Europa mucho más fuerte".

Los aliados de la OTAN han anunciado este martes en el Foro de la Industria de Defensa de la Cumbre de Ankara una batería de compras conjuntas de capacidades militares, que incluye nuevos aviones de vigilancia, flotas de transporte y drones de largo alcance, además de la inversión de más de 40.000 millones de dólares (37.000 millones de euros) en capacidades antidrones a lo largo de los próximos cinco años.

Rutte ha definido estas compras como una demostración de unidad para traducir el compromiso de inversión del 5% del PIB en capacidades reales. El objetivo, según ha explicado, es conectar directamente la demanda de los Estados miembro con la capacidad de producción de la industria de defensa, a través de proyectos multinacionales que cuentan con la participación de España, entre otros países.

No quería venir a la cumbre

El presidente estadounidense estaba tan "decepcionado" con la OTAN que directamente ha reconocido que su intención era no acudir a la cumbre que se está celebrando en Ankara, algo que finalmente sí ha hecho gracias, dice, a Recep Tayyip Erdogan.

"Estoy muy decepcionado con la OTAN. Y sinceramente, si (la cumbre) no se hubiera celebrado en Turquía, donde mi amigo es un líder muy fuerte, es posible que no hubiera asistido", ha indicado en una rueda de prensa conjunta con el presidente turco al ser preguntado si se plantea retirar más tropas de Europa.

Trump ha explicado que ha decidido acudir a la cumbre porque Erdogan "se ha volcado" en su organización, pero ha lamentado que los aliados "no trataron bien" a Estados Unidos durante su ofensiva en Oriente Medio porque antes incluso de pedir ayuda "dijeron que no estaría ahí".

Este miércoles, el día fuerte

Pese a todo lo que ha dado de sí este martes, la mayoría de encuentros de líderes internacionales se ha celebrado al margen de la cumbre ya que, oficialmente, la OTAN ha tenido encuentros de ministros de Defensa y Exteriores. Ahora bien, este miércoles ya es el turno de los Jefes de Estado.

A partir de las ocho de la mañana, hora local, los líderes internacionales irán compareciendo ante los medios de comunicación antes de reunirse todos para la foto de grupo y comenzar la reunión entre los Jefes de Estado con Mark Rutte.

Posteriormente, el secretario general de la OTAN dará una rueda de prensa donde dará detalles de lo que se haya discutido (y acordado) en la reunión entre líderes.

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