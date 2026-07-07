Marine Le Pen, condenada a 15 meses de inhabilitación firme: podría ser candidata en 2027 con brazalete electrónico

Los detalles La justicia francesa ha tomado este martes una decisión clave para el futuro político de Marine Le Pen. Como le han reducido la duración de la inhabilitación, Le Pen podría optar a Presidenciales en 2027. Eso sí, con brazalete electrónico.

Un tribunal de apelación francés ha confirmado la condena de Marine Le Pen por malversación de fondos de la UE, pero ha reducido su inhabilitación para cargos públicos, permitiéndole potencialmente competir en las elecciones presidenciales de 2027. Sin embargo, deberá cumplir una pena de tres años de prisión, con dos años suspendidos, y llevar una pulsera electrónica durante un año, complicando su campaña presidencial. Le Pen ha expresado su rechazo a postularse bajo estas condiciones, pero aún no ha tomado una decisión definitiva. La Agrupación Nacional se prepara para posibles escenarios, con Jordan Bardella como potencial candidato. Las encuestas sugieren que Bardella podría superar a Le Pen en la primera vuelta.

Un tribunal de apelación francés ha confirmado este martes la condena de Marine Le Pen por malversación de fondos de la UE, pero ha reducido la duración de la inhabilitación para ocupar cargos públicos, lo que podría abrir de nuevo la puerta a que la líder de extrema derecha compita en las elecciones presidenciales de 2027.

No obstante, el tribunal ha dictaminado que Le Pen debe cumplir una pena de tres años de prisión. Aunque la corte suspendió dos de esos años, ordenó que lleve una pulsera electrónica de control durante un año, lo que dificulta política y logísticamente la realización de una campaña presidencial. El fallo arroja nuevas dudas sobre si aspirará a la presidencia de Francia el próximo año.

Le Pen ha manifestado con anterioridad su rechazo a lanzar una campaña presidencial mientras cumple condena bajo vigilancia electrónica, argumentando que interferiría con la campaña y socavaría su posición como candidata. No obstante, aún no ha confirmado su decisión.

Está previsto que Le Pen conceda una entrevista en TF1 a las 20:00 horas, en la que podría anunciar su futuro político.

En marzo de 2025, Le Pen fue condenada por malversación de fondos y se le prohibió ejercer cargos públicos durante cinco años con efecto inmediato, impidiéndole así su tan ansiada cuarta candidatura al Palacio del Elíseo.

La sentencia de apelación del martes, que inhabilita a Le Pen para ejercer cargos públicos durante 45 meses (30 de ellos en suspenso), significa que podrá presentarse a las elecciones de abril de 2027, ya que ha cumplido la mayor parte de la prohibición de 15 meses, vigente desde la sentencia del año pasado.

¿Y ahora qué?

Es probable que la decisión desencadene un intenso debate dentro de su partido antiinmigración, la Agrupación Nacional (RN), que lleva meses preparándose para dos posibles escenarios: uno liderado por Le Pen y otro por el presidente del partido, Jordan Bardella.

Bardella, de 30 años, ha declarado repetidamente que se está preparando para convertirse en primer ministro de Le Pen, en lugar de sucederla. Sin embargo, la posibilidad de que Le Pen decida finalmente no presentarse podría impulsarlo a la contienda.

Las encuestas han mostrado consistentemente a ambos como fuertes contendientes para llegar a la segunda vuelta presidencial. Algunos sondeos recientes incluso sugieren que Bardella superaría a Le Pen en la primera vuelta.

La condena de Le Pen se deriva de las acusaciones de que miembros de la Agrupación Nacional malversaron fondos del Parlamento Europeo destinados a asistentes parlamentarios, pagándolos en cambio a personal del partido en Francia. En 2025, los jueces determinaron que Le Pen había desempeñado un papel central en la trama, una conclusión que ella ha negado sistemáticamente.

El veredicto original provocó la condena de los aliados de Le Pen en Francia y en el extranjero, quienes acusaron al poder judicial de influir en la competencia democrática. Sus oponentes argumentaron que los funcionarios electos deben estar sujetos a los mismos estándares legales que cualquier otro ciudadano.

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