España no se libra de las temperaturas asfixiantes: la segunda ola de calor del verano no da un respiro hasta el viernes

Los detalles En zonas como Zaragoza no se librarán ni el viernes, ya que los termómetros continuarán rondando los 40 grados prácticamente toda esta semana.

La península ibérica enfrenta una ola de calor extremo, con gran parte del país en alerta por altas temperaturas. Se prevén temperaturas de hasta 45 grados en el interior de Valencia. Seis provincias están en aviso rojo, incluyendo Zaragoza, Lleida y Córdoba, con máximas de 43 grados. Esta segunda ola de calor del verano es más intensa, extensa y persistente, y se prolongará hasta el viernes. Aunque se espera un descenso gradual de las temperaturas, algunas áreas como Zaragoza y Sevilla continuarán con temperaturas cercanas a los 40 grados. El miércoles, las temperaturas seguirán superando los 36-38 grados en gran parte del país, con tormentas en los Pirineos y el sistema Ibérico.

Prácticamente ningún punto de la península se libra de las temperaturas asfixiantes. Gran parte del país está en aviso por altas temperaturas y las más elevadas se esperan en el interior de Valencia, donde podrían alcanzar incluso los 45 grados.

También hay aviso rojo en seis provincias: en el Valle del Ebro, en Zaragoza, en Lleida, donde se esperan 43 grados, también en el Valle del Guadalquivir, con 43 grados en Córdoba, 42 en Badajoz y más de 40 en buena parte central de la península. Son las horas más intensas de la segunda ola de calor del verano.

Lo peor de esta ola de calor es, además, que va a ser muy larga, ya que hasta el viernes no dará un respiro. Ese día bajarán las temperaturas y se prevé que se salga de esta ola de calor, que se ha caracterizado por ser más intensa, más extensa y más persistente.

A pesar de esto, habrá zonas donde prácticamente no se note la bajada. Por ejemplo, en Zaragoza continuarán rondando los 40 grados prácticamente toda esta semana.

Mientras, en Sevilla, los termómetros continuarán con 40 grados dos días más, hasta este miércoles. Será el jueves cuando ya salgan de la ola de calor con 36 grados. Y en Madrid se espera un respiro térmico a partir de este viernes con 36 grados.

De esta forma, este miércoles persistirán las altas temperaturas con máximas por encima de los 36-38 grados en la mayor parte del país y de 40-42 en el suroeste, costa mediterránea, Huesca y Lleida, mientras en Pirineos y el sistema Ibérico se esperan tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento.

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