El monólogo de Marc Giró sobre Pedro Sánchez y "los antisanchistas": "Dicen que son fachas y en realidad son unas nenazas"

"Para desesperación de los partidos de derecha, ultraderecha, los de centro y Felipe González, Sánchez tiene intención de presentarse a las elecciones en 2027", destaca Marc Giró, que afirma que es "como el gotelé, dificilísimo de quitártelo de encima".

Marc Giró arranca su ya tradicional monólogo en el plató de Cara al Show reflexionando sobre "la desesperación de los partidos de derecha" con Pedro Sánchez: "Cuando digo de derecha quiero decir ultraderecha, derechona, semiderecha, los de centro y Felipe González", destaca el presentador. Y es que "Pedro Sánchez ha anunciado que tiene intención de agotar la legislatura y volverse a presentar para presidir el Gobierno de España en 2027", resalta el catalán, que afirma que Sánchez "es insaciable".

"Los conservadores están haciendo todo lo que pueden para derrocarlo con mucho tesón, pero no está sirviendo para nada", afirma Marc Giró, que explica que "el tío ahí que aguanta, que es como el gotelé, dificilísimo de quitártelo de encima". Además, Marc Giró afirma que "los antisanchistas hacen el ridículo porque se pavonean diciendo que son fachas, pero luego no tienen los suficientes cojones para montar un buen golpe de Estado a la manera franquista".

"Aquellos sí que eran fachas y no los de ahora, que sois todas unas nenazas que a lo máximo que aspiráis es a cerrar cuatro chiringuitos feministas y de mariquitas, nenazas", exclama Marc Giró, que, como es "buena persona y de izquierdas y cualquier sentimiento humano le atañe", explica en este vídeo a la "ansiosa, doliente y desanimada derecha de este país qué podría hacer para ganar las elecciones e instalarse, obviando la tan apetecible opción del golpe de Estado, en Moncloa".

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