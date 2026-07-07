El partido del grupo neonazi Núcleo Nacional es legal solo de momento: la ley electoral podría impedir su presentación

Los detalles Según la norma, la repetición y acumulación de "dar apoyo político expreso al terrorismo" o "acompañar la acción de la violencia con programas y actuaciones que fomentan una cultura del enfrentamiento" podrían llevar a su ilegalización.

El grupo neonazi Núcleo Nacional planea registrar su propio partido político, ya que no se han encontrado elementos en sus estatutos que impidan su inscripción, según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Para participar en las próximas elecciones generales, deberán reunir las firmas requeridas por la ley electoral. La ilegalización del partido dependería de la ley de partidos, que en España se centra en la conducta y no en la ideología. Joaquim Bosch explicó que la violencia, intentos de derrocar la democracia o violaciones graves de derechos humanos podrían justificar su ilegalización. Solo el Gobierno o el Ministerio Fiscal pueden solicitar al Tribunal Supremo esta acción.

El grupo neonazi Núcleo Nacional ha anunciado su anunciado su intención de registrar su propio partido político. Y, en parte, lo han hecho porque nadie ha podido impedírselo. "De los elementos y circunstancias, de sus estatutos y de las exigencias que la norma establece, no se ha visto y no se ha observado un elemento que pudiera determinar o negar la inscripción", decía Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, el pasado febrero.

Por tanto, podrán presentarse a las próximas elecciones generales si reúnen las firmas de censados que exige la ley electoral. De otra ley, de la de partidos, depende que se les ilegalice. Y en España es muy garantista porque no persigue la ideología sino la conducta. "Que sea una organización violenta, que utilicen medios violentos para conseguir sus fines, que busque derribar la democracia de forma violenta o que de manera sistemática aplique gravísimas violaciones de los derechos humanos", ha explicado Joaquim Bosch en Al Rojo Vivo sobre lo que podría llevar a la ilegalización del partido.

Según la norma, la repetición y acumulación de "dar apoyo político expreso al terrorismo" o "acompañar la acción de la violencia con programas y actuaciones que fomentan una cultura del enfrentamiento" podrían llevar a su ilegalización.

Por ello, laSexta ha intentado preguntar al ministro Félix Bolaños sobre el asunto sin éxito. Porque solo el Gobierno o el Ministerio Fiscal pueden pedir al Tribunal Supremo su ilegalización. Una solicitud a la que el Ejecutivo estaría obligado a presentar si el Congreso o el Senado se lo solicitara.

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