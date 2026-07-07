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El partido del grupo neonazi Núcleo Nacional es legal solo de momento: la ley electoral podría impedir su presentación

Los detalles Según la norma, la repetición y acumulación de "dar apoyo político expreso al terrorismo" o "acompañar la acción de la violencia con programas y actuaciones que fomentan una cultura del enfrentamiento" podrían llevar a su ilegalización.

El partido del grupo neonazi Núcleo Nacional es legal solo de momento: la ley electoral podría impedir su presentación
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El grupo neonazi Núcleo Nacional ha anunciado su anunciado su intención de registrar su propio partido político. Y, en parte, lo han hecho porque nadie ha podido impedírselo. "De los elementos y circunstancias, de sus estatutos y de las exigencias que la norma establece, no se ha visto y no se ha observado un elemento que pudiera determinar o negar la inscripción", decía Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, el pasado febrero.

Por tanto, podrán presentarse a las próximas elecciones generales si reúnen las firmas de censados que exige la ley electoral. De otra ley, de la de partidos, depende que se les ilegalice. Y en España es muy garantista porque no persigue la ideología sino la conducta. "Que sea una organización violenta, que utilicen medios violentos para conseguir sus fines, que busque derribar la democracia de forma violenta o que de manera sistemática aplique gravísimas violaciones de los derechos humanos", ha explicado Joaquim Bosch en Al Rojo Vivo sobre lo que podría llevar a la ilegalización del partido.

Según la norma, la repetición y acumulación de "dar apoyo político expreso al terrorismo" o "acompañar la acción de la violencia con programas y actuaciones que fomentan una cultura del enfrentamiento" podrían llevar a su ilegalización.

Por ello, laSexta ha intentado preguntar al ministro Félix Bolaños sobre el asunto sin éxito. Porque solo el Gobierno o el Ministerio Fiscal pueden pedir al Tribunal Supremo su ilegalización. Una solicitud a la que el Ejecutivo estaría obligado a presentar si el Congreso o el Senado se lo solicitara.

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