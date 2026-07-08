El reto viral de Joan Pradells en el plató de Cara al Show: ¿podrá romper dos huevos solo con los bíceps?

Marc Giró reta al culturista Joan Pradells al último reto viral de Internet: romper un huevo con el bíceps. Puedes ver en este vídeo el momentazo y descubrir el resultado en el plató de Cara al Show.

Joan Pradells visita el plató de Cara al Show como todo un fenómeno en el mundo del culturista en España. Por eso, Marc Giró le quiere someter a uno de los últimos retos de fuerza de las redes sociales que "consiste en partir un huevo con el bíceps".

"Si no lo rompes tú, ¿quién lo va a romper?", pregunta el presentador de Cara al Show al culturista al ver sus dudas de conseguir el reto. Descubre el resultado en el vídeo principal de esta noticia, donde Marc Giró pide "un aplauso apra los huevos de este señor".

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