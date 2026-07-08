¿Tienen los culturistas problemas con el sexo? Joan Pradells confiesa que "no hay posición" que se le escape

Joan Pradells, uno de los culturistas españoles más conocidos, reflexiona sobre cómo su cuerpo puede limitarle en ciertos aspectos de la vida. Pero, ¿el sexo es uno de ellos? Así responde a Marc Giró.

Marc Giró presenta en el plató de Cara al Show a Joan Pradells, quien fue Hulk en la promoción del programa antes de su estreno. Ahora, el culturista vuelve como invitado para ser entrevistado por Marc Giró como uno de los culturistas españoles de referencia en el último programa de la temporada. "Fui a Estados Unidos a competir con los pies verdes acordándome de vosotros", destaca, entre risas, Pradells.

Y es que Joan Pradells se está preparando para una competición internacional el Mister Olympia, el evento más importante del culturismo anual y que se llevará a cabo Las Vegas. Este deporte obliga al culturista a tener un gran volumen de cuerpo, pero, ¿esto le impide hacer determinadas cosas?

"No puedo atarme los zapatos", confiesa Joan, que enseña en el plató cómo los lleva "desatados". Pero, ¿y el sexo? "¿Puedes follar con tanto volumen?", pregunta el presentador de Cara al Show al deportista, que contesta que en ese tema es todo "normal" y desvela que, eso sí, tiene con su pareja una cama de dos metros. "Llego a todo sin problema, no hay posición que se me escape", desvela Joan, entre risas.

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