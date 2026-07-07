El rifirrafe entre Mbappé y una senadora paraguaya por sus insultos racistas: "Violencia de género pura y dura"

Paraguay se enfrentó a Francia en los octavos de final del Mundial. Y cayó. Gracias a un gol de penalti del madridista Kylian Mbappé. La derrota no gustó a muchos paraguayos, entre ellos a la senadora Celeste Amarilla, del Partido Liberal Radical Auténtico, uno de los más antiguos del país, que no dudó en atacar al delantero, abriendo una disputa pública entre ambos a raíz de sus comentarios. Porque Amarilla no atacó el juego de Mbappé, se fue por otro lado: "Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo", escribió la senadora, acompañando sus palabras de imágenes del jugador.

"Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped... Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol", escribió la senadora. No fue su único comentario. También en X (antes, Twitter), se refirió a unas palabras que Mbappé le habría proferido al internacional paraguayo Júnior Alonso: "Por Dios, no me dejen ir a la cancha porque voy a ser barra brava. No puedo con este resentido", añadió.

Después, a un comentario en el que aseguraban que Mbappé le negó el saludo al portero de la selección paraguaya, Orlando Daniel Gill, respondió así: "Bruto, no aprendió ni a escribir. En vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés", escribió, con más de una falta de ortografía. "Le hubieras mostrado el dedo, Orlando Gill, yo lo hago en el Senado y no pasa nada", añadió. Y se montó el revuelo, porque Mbappé no dudó en responder a la senadora.

"Señora Celeste Amarilla. Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa a Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsistencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores han logrado durante este Mundial, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país", escribió el jugador. Mbappé se comprometió, además, a no permitir jamás que "personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por el mundo".

La senadora anunció una rueda de prensa en el Senado y publicó una carta abierta al futbolista, que ha tenido que ser matizada por el servicio de 'factchecking' del propio X. La carta, publicada en francés y en castellano, comienza con la senadora señalando al futbolista que el problema es entre ellos. "Nunca dije nada de Francia, lo mío es contigo. Yo estudié en un colegio francés desde los 2 años hasta los 17 que concluí mi formación secundaria. Soy lo que soy gracias al College de l'Inmaculée Concepción y estoy donde estoy gracias a la formación que me dio", comienza la misiva, en la que asegura que durante su educación cantaba 'La Marsellesa', hablaba francés y entre otras cosas, ama "visitar Francia".

"A mí me enojo mucho tu arrogancia y desprecio antes del partido, dijiste: "si hay que meter manos en la mierda, vamos a meterla", no somos estúpidos, entendimos perfectamente que la mierda era el equipo paraguayo y el equipo paraguayo somos todos [sic.] ", continúa. Precisamente estas son las palabras que la IA de X ha matizado, señalando que con esta frase se refería a la disposición de Francia de jugar físicamente si fuera necesario para contrarrestar el estilo de Paraguay, en ningún caso era un insulto a la selección paraguaya.

"Luego dijiste que se van a sacar el esmoquin, también entendimos bien, que ustedes son tan elegantes que usan esmoquin y nosotros somos pobres y brutos como somos ni sabemos bien lo que es", añade. Amarilla asegura que Mbappé mostró una "conducta arrogante" durante todo el partido, utilizando frases como "la concha de tu madre", que habría proferido a Alonso. "Una frase sumamente agresiva en Latinoamérica", matiza, antes de insistir en la falta de saludo al guardameta paraguayo: "El saludo entre rivales después de la contienda es casi sagrado, en la guerra y en la paz, en la derrota y en la victoria, y vos le negaste la mano".

Mientras son muchos los que piden a Amarilla que pida perdón a Francia y a Paraguay por sus palabras, es ella la que pide que Francia reclame la conducta del jugador. "Mis posteos fueron con la sangre hirviendo, esta sangre mestiza, bella mezcla de sangre indígena con sangre española que corre por mis venas", explica, si bien asegura que "al rato" se arrepintió de sus palabras, por haberlo "maltratado" con "los mismos insultos" que ella misma recibe. "Porque a mí también me desprecian por ser morena y latina, sudaca nos dicen. Me arrepentí y borré el post", agrega, si bien muchos de sus comentarios todavía se pueden leer en X.

"Me di cuenta de que estaba repitiendo patrones que detesto y lo borré. Entiendo que eso te haya molestado, porque es humillante", sigue, antes de exigir al delantero del Real Madrid que se retracte con ella y le pida disculpas. "Yo tampoco voy a tolerar tu violencia. Vos no me conoces. No tenes idea quien soy yo y no tenes ningún derecho a decir que soy una mujer despreciable, indigna del cargo que ocupó [sic.]". "Yo soy senadora de la nación paraguaya, electa con votos (...). Represento a mi país porque fui votada en elecciones libres (...). No sé si dimensionas la importancia de mi cargo", añade.

La senadora ha contestado a la respuesta de Mbappé señalándola de "violencia de género pura y dura" y de violencia contra una mujer "que llegó adonde está con el voto popular de su pueblo". "Yo no ataqué tu color, ni tus preferencias. No ataques vos mi condición de mujer y política [sic.]", vuelve a reiterar, antes de repetir su exigencia: que se retracte, haga "honor" a su "ciudadanía francesa" y pida "disculpas", bajo amenaza de "iniciar acciones legales por violencia de género".

La reacción internacional es unánime

El enfrentamiento entre Amarilla y Mbappé se ha convertido en una cuestión de Estado. De hecho, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha celebrado el otro "gol" de Kylian Mbappé "contra el racismo esta vez". "Todo mi apoyo. Cuando las palabras ensucian, nuestros valores responden: dignidad, respeto, fraternidad", ha escrito el mandatario galo.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Paraguay ha emitido un comunicado para "deplorar" y "rechazar" las expresiones de la senadora, "contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad" que promueve Paraguay. De hecho, ha subrayado que sus manifestaciones corresponden "exclusivamente al ejercicio de su responsabilidad individual" y de ningún modo "representan la posición del Gobierno de la República del Paraguay ni del pueblo paraguayo".

Desde la Federación Francesa de Fútbol (FFF), por su parte, han calificado de "aberrantes" e "inaceptables" los "comentarios racistas" de Amarilla contra Mbappé, incluso "delictivos y condenables", razón por la cual ha interpuesto una denuncia ante el Ministerio Fiscal para perseguir judicialmente estas declaraciones. Desde la Federación han manifestado su "completo apoyo" al capitán de la selección, a sus jugadores y a "todas las víctimas de tales comentarios odiosos". "Más que nunca, la FFF tiene la intención de luchar contra el racismo y contra toda forma de discriminación", han señalado, subrayando que las declaraciones de Amarilla "deshonran" tanto a quien las pronuncia como a quienes las difunde.

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