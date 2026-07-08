La inesperada confesión de Marc Giró a Quim Gutiérrez: "Fuiste novio de una prima mía"

El presentador sorprende al actor en 'Cara al Show' al revelar una curiosa conexión familiar entre ambos que se remonta a la adolescencia. Una confesión que deja completamente descolocado a Quim Gutiérrez.

Durante la entrevista, Marc Giró recuerda los inicios de Quim Gutiérrez como actor en Cataluña y aprovecha para hacer una inesperada revelación. "Empezaste como actor en Cataluña. Creo que, además, fuiste novio de una prima mía, pero erais muy pequeños, del instituto", le dice al actor.

"¿Qué me estás contando?", responde un sorprendido Quim Gutiérrez, mientras Marc Giró insiste en que la historia sigue muy presente en su familia. "Y lo hablamos cada Navidad", asegura entre risas, a lo que el actor le pregunta si al menos conserva un buen recuerdo de él. "Perfecto, ¡un 'gentleman'!", responde el presentador, antes de bromear: "¡Se ha casado con otro por descarte!". "Eres como de la familia, te añoramos mucho", concluye Giró.

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