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¿Qué cosas no puede hacer?

"No puedo atarme los zapatos": el culturista Joan Pradells se sincera con Marc Giró en Cara al Show

Marc Giró pregunta a Joan Pradells, uno de los culturistas de referencia en España, en qué cosas su cuerpo le limita.

Joan Pradells

Joan Pradells fue nuestro Hulk en el estreno de Cara al Show y, ahora, vuelve como invitado para ser entrevistado por Marc Giró como uno de los culturistas españoles de referencia en el último programa de la temporada. "Fui a Estados Unidos a competir con los pies verdes acordándome de vosotros", destaca, entre risas, Pradells.

Además, el culturista se está preparando para una competición internacional el Mister Olympia, el evento más importante del culturismo anual. Este evento, que se celebra en Las Vegas, lo ganó Arnold Schwarzenegger hasta en seis ocasiones.

Por otro lado, Marc Giró pregunta al culturista qué cosas no puede hacer por volumen. "No puedo atarme los zapatos", confiesa Joan, que enseña en el plató cómo los lleva "desatados". Pero, ¿y el sexo? ¿le causa algún problema ser tan grande? Así responde Pradells en el vídeo principal de esta noticia.

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