Roberto Leal ha contado en Más Vale Sábado cómo se fraguó su portada luciendo tableta para 'Men's Health': "Yo he hecho pesas y deporte siempre, pero es verdad que en esa etapa me surgió la oportunidad, me lo propusieron, y para mí fue un reto real porque estaba un poco pesado; tenía la piel más estirada que un delfín porque había comido mucho y estaba más bien rellenito, aunque yo me veía muy bien", ha recordado.

Sin embargo, el periodista aceptó el reto y durante dos meses entrenó "con los compañeros de 'Men's Health'". "La verdad es que me llevaron de la mano y fue muy guay", ha expresado, tras lo que ha apostillado: "No volveré a ponerme así en la vida, porque era un espartano".

En este sentido, Leal ha indicado que ahora pesa 83 kilos, pero que para el reto llegó a pesar "77, pero seco, con un índice de grasa muy bajo". "También es verdad que según me hice la foto, me fui a la freidora que había al lado y me puse hasta arriba de pescaíto frito y dulces", ha confesado.