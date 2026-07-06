Diez años de 'La Manada': el caso que retrató a una sociedad con mucho que aprender sobre violencia machista

Los detalles La víctima fue cuestionada por el trauma que sufrió por parte de gran parte de la calle, hasta el punto de asegurar tras el juicio que "lo peor no fue lo vivido, sino lo que vino después".

El 6 de julio marca el inicio de los Sanfermines, pero hace diez años, este evento se vio empañado por un crimen que cambió España: la violación grupal cometida por 'La Manada'. Este caso indignó al país, provocando movilizaciones y la creación de la ley del 'sí es sí'. Los cinco agresores están en prisión, con el primero de ellos saliendo en 2031. Sin embargo, el proceso judicial y social fue doloroso para la víctima, quien enfrentó cuestionamientos sobre su comportamiento durante y después del ataque. Además, fue desacreditada públicamente, obligándola a abandonar el país. La justicia también fue criticada por su tratamiento del caso.

Uno de enero, dos de febrero, tres de marzo... y este lunes es 6 de julio y se ha producido el chupinazo de los Sanfermines. Uno que hace 10 años se torció cuando cinco hombres que estaban en Pamplona realizaron una violación grupal a una joven que cambio España.

Eran 'La Manada', cinco jóvenes violadores en grupo cuyas acciones indignaron al país y llevaron a una movilización sin precedentes, a una nueva ley, la del 'sí es sí'. Ahora, los cinco jóvenes están en prisión y el primero de ellos saldrá en 2031.

Pero todo costó mucho porque 'La Manada' no solo retrató a cinco violadores, también retrató a la sociedad y todo lo que había que cambiar. "Lo peor no fue lo vivido, sino lo que vino después". Eso es lo que dijo la víctima en una carta a los medios de comunicación tras el juicio.

Peor que una violación grupal porque después de esa noche, terrorífica, a la víctima incluso la investigaron. Y su trauma fue cuestionado. Por qué no grito, por qué no dijo que no, porque no se resistió. Estas fueron las preguntas a las que tuvo que enfrentarse la víctima no solo durante el juicio, sino también en la calle.

Hubo quienes se encargaron de descreditar a la víctima. El más significativo el 'yo no te creo' de la Tribuna de Cartagena. Que, de paso, la tildó de borracha y la culpó de la violación. Incluso en el artículo el autor filtró la identidad de la joven, la universidad donde había estudiado y hasta una fotografía. Y gracias a esta falta de ética y delito, la víctima se vio obligada a marcharse del país.

También cuestionable la Justicia porque el juez Ricardo González tachó de "jolgorio y regocijo" la violación. Un sistema judicial que admitió como prueba, en un primer momento, el informe de dos detectives que persiguieron a la victima para 'demostrar' que hacía vida normal después de la violación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.