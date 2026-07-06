Última hora de los incendios en España | Preocupación por la decena de incendios activos en plena ola de calor

Controlado el incendio de Loporzano (Huesca) El 112 de Aragón ha avisado de que el incendio de Loporzano ha quedado controlado a las 07:00 horas de la mañana. Ante esta situación, han decidido en el CECOPI desactivar el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales y rebajar el PROCINFO a nivel 0. Compartir en X

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El riesgo de incendios forestales será extremo este lunes en varios puntos del país El riesgo de incendios forestales será este lunes extremo en amplias zonas de Galicia, Asturias, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte del peligro añadido con la formación de tormentas con rayos y poca precipitación. En Cantabria, País Vasco, La Rioja y Navarra habrá zonas puntuales con riesgo extremo, aunque predominará el riesgo alto, mientras que en Castilla y León, Extremadura, Baleares y Andalucía se mantendrá una situación de peligro muy elevado. En el caso de Andalucía, el riesgo más extremo se concentrará en las provincias de Cádiz, Huelva, Sevilla, Málaga y Almería, mientras que en el resto de la comunidad será muy alto. En la Comunidad de Madrid y en amplias zonas de Castilla-La Mancha el riesgo previsto por la Aemet es más moderado. EFE Compartir en X

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Tres carreteras cortadas por el incendio de La Bisbal d’Empordà (Girona) El Servicio Catalán de Transportes ha confirmado esta mañana el corte de tres carreteras a raíz del incendio de La Bisbal d’Empordà (Girona), declarado hace varios días y que obligó al confinamiento de siete municipios. A las 9:00h de la mañana, está suspendido el tráfico en: La carretera GI-660, entre La Bisbal d’Empordà y Calonge

La carretera GIV-6612, entre Sant Cristina d'Aro y Calonge

La carretera GIV-664, entre Cassà de la selva, Monells y Sant Sadurní de l'Heura, aunque está el paso permitido a los vecinos de la zona Compartir en X

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🔴🔥 Riesgo extremo de incendios forestales en toda la Comunidad Valenciana El Equipo de voluntarios digitales en Emergencias (VOST) de la Comunitat Valenciana ha informado del riesgo EXTREMO de incendios forestales en toda la región para hoy, día pico de la segunda ola de calor que vive España en lo que va de año. Desde el VOST han indicado también la posibilidad de que se registren tormentas secas en el interior de Valencia y Castellón y han hecho un llamamiento a la población para que llamen al 112 en caso de ver humo o fuego en cualquier parte del monte. Precisamente en Castellón se encuentra uno de los incendios que más preocupa hoy, el de Soneja, que ya ha entrado en el parque natural de la Sierra de Espadán. Compartir en X

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Así ha trabajado la UME durante la madrugada para contener el incendio de Soneja (Castellón) Los militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han trabajado durante la madrugada del lunes realizando la inspección de puntos calientes y controlando la evolución del perímetro del incendio forestal de Soneja (Castellón), uno de los más preocupantes de los que se mantienen activos hoy en España. Compartir en X

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Mientras... llega el peor día de la nueva ola de calor en España Ayer arrancó la segunda ola de calor de 2026 en España y lo hizo con una subida de las temperaturas en todo el norte, llevando los termómetros por encima de los 40ºC en todo el oeste peninsular. De hecho, en la parte noroeste de Andalucía, en Extremadura, en el oeste de Castilla-La Mancha y en Ourense se esperan alrededor de 42-43ºC, con la zona de las rías Baixas rondando los 40ºC. Esta ola de calor, según la AEMET, se extenderá al menos hasta el miércoles. Hoy será el pico de temperaturas en un día en el que todas las comunidades autónomas estarán en aviso por temperaturas rondando los 40ºC, como es el caso de Bilbao. En cambio, el martes bajarán en el Cantábrico y Galicia, aunque suben más en el Mediterráneo, donde también se superarán los 40ºC. Álvaro Navarro Contreras Compartir en X

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Los medios aéreos se incorporan al amanecer al incendio forestal de Soneja (Castellón) Doce medios aéreos se han incorporado al amanecer a las labores de extinción del incendio forestal de Soneja (Castellón), que este domingo obligó al desalojo de 500 personas del vecino municipio de Azuébar y hasta el momento ha afectado a unas 150 hectáreas de superficie y a una pequeña parte del parque natural de la Sierra de Espadán. Una avioneta deja caer su carga para refrescar la zona afectada en el incendio de Soneja (Castellón) EFE Compartir en X

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Los vecinos de Ribota (León), confinados por el incendio que llega ya a Picos de Europa Ayer por la noche, los vecinos de Ribota de Sajambre seguían confinados, a pesar de la bajada de intensidad del incendio que ya ha entrado en el parque natural de Picos de Europa. La reducción de la intensidad del fuego se debe a la bajada de temperaturas y al cambio de viento. Desde la Junta de Castilla y León han asegurado que el pueblo no corre peligro, si bien "numerosos medios" han trabajado por la noche para tratar de cerrar el perímetro del fuego. Sara Rincón Compartir en X

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Pendientes del calor y del viento para dar por controlado incendio de La Bisbal (Girona) Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña estarán atentos durante todo el día a la evolución del calor, que se prevé muy intenso, y del viento de marinada antes de dar por controlado el incendio forestal de La Bisbal d'Empordà (Girona), que quedó estabilizado a última hora del pasado sábado y que ha afectado a unas 2.200 hectáreas. Según ha informado esta mañana Mari Muñoz, subinspectora de los Bomberos de la Generalitat, ahora siguen trabajando en el perímetro 184 efectivos, 40 dotaciones (25 vehículos de agua y 15 de mando) y 2 medios aéreos, que mantienen una vigilancia activa de los puntos calientes en el interior del perímetro. "Es un perímetro muy largo, de unos 40 kilómetros y hay que dejar pasar todas las horas del día de hoy en las que el calor será intenso y estar pendientes del viento, que puede superar los 30 kilómetros para poder ver qué pasa durante el día de hoy", antes de decidir ya por la noche si el fuego se puede dar por controlado o no, ha señalado la subinspectora. En este sentido, ha advertido que durante la pasada madrugada se ha producido un reavivamiento del fuego en la zona de la urbanización de Mas Ambrós, en Calonge, que ha sido rápidamente atajado. "Lo que más nos preocupa sigue siendo el flanco derecho, el interior de Les Gavarres, el que va hacia Girona, tanto por la entrada de marinada como por este perímetro desigual, con lenguas y difícil de extinguir, que es donde tenemos la vigilancia y tendremos los medios aéreos, para que enseguida que se detecte una columna de humo poder reaccionar rápido", ha explicado Muñoz. En relación con el viento, ha indicado que el de marinada no se prevé tan fuerte como la tramuntana que ayudó a la rápida propagación del fuego, "pero se puede reforzar con esta ola de calor y nos preocupa". Los técnicos de los Bomberos han comprobado que el fuego ha destruido completamente once casas y ha afectado parcialmente a otras catorce. EFE Compartir en X

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