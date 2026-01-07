VÍDEO | Así ha vivido Roberto Leal los desafíos de su madre en su nuevo programa: "Es una campeona"

El presentador y Mercedes Guillén estrenan un nuevo programa en Antena 3: 'Nos vamos de madre'. En él, su madre debe ponerse a prueba con diferentes retos que han tenido lugar en Edimburgo, Oporto, Marrakech y Estambul.

Roberto Leal y Mercedes Guillén, su madre, estrenan en Antena 3 'Nos vamos de madre' y visitan Zapeando para hablar sobre su nuevo programa. En el mismo, el presentador hará que su madre se enfrente a diversos retos y desafíos en cuatro lugares: Oporto, Estambul, Edimburgo y Marrakech.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, Mercedes deberá enfrentarse a pruebas como ir en tirolina, hacer escalada o conducir un kart. "Mercedes, la que te ha montado tu hijo", comenta Iñaki Urrutia, tras ver el adelanto, "cuidadito, que lo próximo será convencerte para que hagas apnea en 'El desafío'".

Leal afirma que su madre "es una campeona". "Más allá del programa", explica, "ha trabajado y no se ha quejado". "Es un ejemplo de vitalidad, de no bajar los brazos y de redescubrimiento", indica. El presentador cuenta que, además de las pruebas, también han podido tener conversaciones madre e hijo con las que mucha gente se va a sentir representada.

Mercedes, por su parte, confiesa que, inicialmente, dijo que no a todos los retos que le proponía su hijo. "Me ha convencido", comenta, divertida. Guillén indica que el que más le costó aceptar fue el de usar unas bicicletas acuáticas en el Bósforo, en Turquía. Roberto explica que su madre tiene pánico al mar y que, por eso, le costó convencerla.

