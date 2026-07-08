El día que el culturista Joan Pradells no entraba en la máquina del escáner: "La enfermera me dijo que fuera al zoo"

Joan Pradells cuenta en este vídeo el mal rato que pasó cuando se dio cuenta de que su cuerpo no entraba en el tubo de la resonancia: "Los hombros chocaban".

Joan Pradells visita el plató de Cara al Show, donde Marc Giró le recuerda que participó en la promoción del programa antes de su estreno disfrazado de Hulk. Ahora, se está preparando para una competición internacional el Mister Olympia, el evento más importante del culturismo anual que ya ha ganado hasta en seis ocasiones Arnold Schwarzenegger.

"¿Qué cosas no puedes hacer por tu volumen?", pregunta Marc Giró al culturista, que confiesa que no puede atarse los zapatos y que, por eso, los lleva desatados. "¿Puedes follar con tanto volumen?", pregunta también el presentador de Cara al Show a Joan, que contesta que en ese tema es todo "normal": "Llego a todo sin problema, no hay posición que se me escape".

Por último, Marc Giró le pregunta si ha tenido problemas médicos y dificultades por su volumen: "¿Qué pasó en una resonancia?". "Qué cabrona, Marta, esto te lo ha contado ella", destaca sorprendido Pradells sobre su pareja.

El culturista cuenta en este vídeo que tuvo que ir al hospital por unas pruebas de la cabeza y "no cabía en la máquina". "La enfermera decía 'no, no, no' y yo 'sí, sí, sí'", recuerda Joan, que destaca que le pidió que lo intentara pero "no entraba en el tubo de la resonancia porque los hombros chocaban". "Ella me dijo que me fuera al zoo", recuerda el culturista, que destaca que allí hay máquinas más grandes para los animales.

"Al final no me la hice y lo dejé pasar y como eran seis meses de plazo de epilepsia, ya se me pasó y dije 'perfecto'", confiesa.

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