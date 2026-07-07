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Cumbre de la OTAN, en directo | España se une al proyecto Airbus A400M, una de las primeras iniciativas anunciadas por Rutte
En el proyecto sobre este avión militar de transporte y reabastecimiento están presentes también Bélgica, Croacia, Francia, Polonia y Reino Unido.
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Pedro Rodríguez, tajante contra Trump: "No sé qué queda de la OTAN después de Groenlandia, de abandonar a Ucrania o de manipular el Mundial de fútbol"
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Sánchez se prepara para responder con datos a los ataques de Trump sobre el gasto en defensa: "España va con la cabeza alta"
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Begoña Gómez no podrá acudir a la cumbre de la OTAN en Ankara, pero sí a Londres para la graduación de su hija
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💥 La amenaza de Trump de dar portazo a los aliados marca una tensa cumbre de la OTAN en Ankara
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La OTAN invertirá 40.000 millones para capacidades antidrones y refuerza cooperación industrial de aliados
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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llega a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN de 2026
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España se une al proyecto del Airbus A400M anunciado en cumbre de la OTAN
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Rutte pide una "revolución de defensa" para hacer frente a la colaboración de Rusia, China y Corea del Norte
Pedro Rodríguez, tajante contra Trump: "No sé qué queda de la OTAN después de Groenlandia, de abandonar a Ucrania o de manipular el Mundial de fútbol"
La llegada del presidente estadounidense Donald Trump a Ankara es de las más esperadas en la cumbre de la OTAN. Una cumbre que va a estar caldeada después de todas las críticas que ha vertido Trump, arremetidas contra muchos de los aliados que no comulgan con sus ideas.
El profesor de Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez ha reaccionado en ARV a las declaraciones del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado que, gracias a Trump, todo el mundo está salvado. "No sé qué queda de la OTAN después de Groenlandia, después de la guerra de aranceles, después de abandonar Ucrania y, sobre todo, después de manipular el Mundial de fútbol con equipos europeos", afirma Rodríguez.
Sánchez se prepara para responder con datos a los ataques de Trump sobre el gasto en defensa: "España va con la cabeza alta"
Donald Trump y sus mil frentes de batalla marcarán una cumbre de la OTAN en la que se prevé que España también reciba algún ataque por parte del mandatario estadounidense, que ha llevado su intervencionismo incluso al Mundial de fútbol. Ante la previsión de estos ataques, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido hacerse un escudo de datos para defender la posición de España de no aumentar el gasto en defensa al 5% que exige Trump. "España va tranquila, con la cabeza alta y los deberes hechos", señalan fuentes del Ejecutivo a laSexta.
Sánchez ha preparado una serie de datos y de puntos clave que defienden que España "es un aliado que cumple con sus compromisos, lidera y actúa donde se le necesita" sin que ello conlleve "renunciar a sus principios". Para empezar, el Gobierno destaca que España consolida su gasto en defensa en el 2% en 2026, "el triple" que en 2018, estando además entre los ocho principales contribuyentes de la OTAN en apoyo a Ucrania.
→ Sánchez, de cara a la cumbre de la OTAN: "España va con la cabeza alta"
Begoña Gómez no podrá acudir a la cumbre de la OTAN en Ankara, pero sí a Londres para la graduación de su hija
Begoña Gómez no podrá ir a la cumbre de la OTAN en Turquía, pero sí podrá viajar a Londres la próxima semana para asistir a la graduación de su hija. Según han confirmado fuentes jurídicas a laSexta, otro juez ha resuelto el asunto del pasaporte de Begoña Gómez ya que el juez Peinado, encargado de la causa, se ha ido de vacaciones sin resolverlo.
Según el magistrado que ha tomado la decisión, sustituto de Peinado, la mujer del presidente del Gobierno no tiene un "deber jurídico" que la lleve a Turquía, sino que su invitación se debe a "cortesía institucional".
💥 La amenaza de Trump de dar portazo a los aliados marca una tensa cumbre de la OTAN en Ankara
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegará a primera hora de la tarde a Ankara. Allí se va a encontrar con Donald Trump, lo que va a hacer que sea una de las cumbres más tensas de la OTAN. Y es que Trump se ha encargado de que sea así. Ha amenazado a prácticamente todos los socios europeos, unos por no ayudarle en su guerra con Irán, otros por no prestarle las bases. Trump ha amagado con dar portazo a los aliados.
35.000 millones de euros para detectar, identificar y neutralizar drones. "Hoy lanzamos la iniciativa OTAN Drone Edge. Para mejorar las capacidades de los drones durante los próximos cinco años". Los aliados invertirán más de 40.000 millones de dólares". Así ha presentado este nuevo proyecto el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que busca modernizar las defensas de la Alianza.
La OTAN invertirá 40.000 millones para capacidades antidrones y refuerza cooperación industrial de aliados
Los aliados de la OTAN han anunciado este martes en el Foro de la Industria de Defensa de la Cumbre de Ankara una batería de compras conjuntas de capacidades militares, que incluye nuevos aviones de vigilancia, flotas de transporte y drones de largo alcance, además de la inversión de más de 40.000 millones de dólares (37.000 millones de euros) en capacidades antidrones a lo largo de los próximos cinco años.
El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha definido estas compras como una demostración de unidad para traducir el compromiso de inversión del 5% del PIB en capacidades reales. El objetivo, según ha explicado, es conectar directamente la demanda de los Estados miembro con la capacidad de producción de la industria de defensa, a través de proyectos multinacionales que cuentan con la participación de España, entre otros países.
En concreto, Rutte ha presentado la iniciativa 'NATO Drone Edge', mediante la cual los aliados invertirán unos 37.000 millones de euros en capacidades antidrones a lo largo de los próximos cinco años para neutralizar amenazas vistas las últimas semanas en la frontera de Ucrania o en Oriente Próximo. Asimismo, se propone quintuplicar el número de operadores de drones capacitados para finales de 2027.
Para facilitar la adquisición rápida de sistemas antidrones, ha explicado el jefe de la Alianza, la OTAN establecerá un mercado que garantizará que estos sistemas hayan sido probados por la OTAN, sean compatibles con la organización y estén disponibles para su compra y entrega lo antes posible.
"Los drones han alterado profundamente, como todos sabemos, el carácter de la guerra moderna. Y se han convertido en un factor decisivo en el campo de batalla. Esto queda claro por lo que vemos en Ucrania, en Oriente Próximo y en toda la Alianza. Los propios aliados han sufrido repetidas incursiones de drones. En respuesta, la OTAN está ampliando rápidamente su capacidad para desplegar y operar drones a gran escala", ha reivindicado Rutte durante su intervención en el foro.
Otro foco será el entrenamiento con drones, ya que los aliados extenderá la iniciativa multinacional de la OTAN 'Entrenamiento de Vuelo en Europa' (NFTE, por sus siglas en inglés), para incluir el entrenamiento de operadores de drones. En el foro, Finlandia, Francia y Suecia se unieron a los otros diecisiete miembros de la NFTE, entre los que participa España desde 2024.
Con estas nuevas adiciones, la iniciativa alcanza ya los 20 aliados integrados y sumará un total de 16 centros de formación de vuelo repartidos en ocho países, consolidando una red transatlántica capaz de instruir de forma unificada a las tripulaciones y pilotos del futuro, según ha explicado la OTAN.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llega a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN de 2026
España se une al proyecto del Airbus A400M anunciado en cumbre de la OTAN
España es uno de los países participantes en un nuevo proyecto multinacional sobre la aeronave Airbus A400M, una de las primeras iniciativas anunciadas este martes por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el marco del Foro Industrial de Defensa de la Alianza. En el proyecto sobre este avión militar de transporte y reabastecimiento están presentes también Bélgica, Croacia, Francia, Polonia y Reino Unido.
Este primer anuncio hecho en el foro tiene que ver con las plataformas que permiten el reabastecimiento en vuelo y el traslado rápido de equipos a través de la Alianza, según Rutte. "Se trata de poder aéreo, elemento esencial para reforzar nuestra disuasión y defensa en la actualidad", ha dicho el secretario general en su intervención en el acto de apertura del foro industrial, que precede a la cumbre de líderes de la OTAN que tendrá lugar entre hoy y el miércoles en Ankara.
Por otra parte, Rutte ha asegurado que un grupo de aliados han anunciado oficialmente la próxima entrega del décimo avión Airbus A330 MRTT a la flota multinacional de transporte y reabastecimiento en vuelo. "Los aliados ponen en marcha un nuevo proyecto multinacional centrado en el Airbus A400M. Se trata de una capacidad de transporte aéreo estratégico de primer nivel mundial. El A330 MRTT y el A400M dotarán a la Alianza de dos flotas multinacionales de gran capacidad", ha explicado Rutte al inicio del foro.
El jefe de la OTAN ha considerado que el anuncio, "fruto de la colaboración en el seno de la OTAN, constituye (...) un excelente ejemplo de cooperación y acción multinacional". Ha señalado también que las plataformas de Airbus "se sustentan en un sólido liderazgo industrial europeo y en una estrecha cooperación entre la OTAN y la UE".
Además, ha precisado que, "gracias a las aportaciones de socios industriales estadounidenses, mantienen el poder aéreo de la Alianza fuerte, creíble y preparado para las próximas décadas". Sobre la próxima entrega del décimo avión Airbus A330 MRTT a la flota multinacional de transporte y reabastecimiento en vuelo, el secretario general de la OTAN ha subrayado que es algo que "nos acerca un paso más a completar la flota de 12 aviones MRTT".
En la iniciativa Airbus MRTT participan Bélgica, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega y Suecia. Rutte había dicho, con vistas a la cumbre de Ankara, que confía en que los aliados presenten planes "concretos" y "creíbles" para invertir el prometido 5 % de su PIB para 2035 y equilibrar las cargas dentro de la Alianza con Estados Unidos.
Rutte pide una "revolución de defensa" para hacer frente a la colaboración de Rusia, China y Corea del Norte
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha avisado este martes a los aliados de que países como Rusia, China y Corea del Norte "colaboran cada vez más" en materia de defensa y que eso debería levantar las alarmas entre los países de la Alianza Atlántica, por lo que ha reclamado una "revolución industrial de defensa transatlántica" para hacerles frente.
Durante el Foro de la Industria de Defensa de la Cumbre de Ankara que se celebra este martes y miércoles en la capital tuca, Rutte ha recurrido a una analogía futbolística aprovechando que se está celebrando el Mundial para explicar la urgencia de la situación, asegurando que "ningún equipo gana por un solo jugador brillante" y que la seguridad actual exige que los 32 aliados actúen en bloque.
"Hay algo que creo que el fútbol nos enseña. Ningún equipo gana por un jugador brillante. Se necesita al portero, a los defensas, a los centrocampistas, a los delanteros, y sí, todo el mundo se fija en el jugador que marca el gol de la victoria. Pero detrás de cada jugador y equipo exitoso sobre el terreno de juego hay muchos otros en el banquillo y entre bastidores (...) La OTAN funciona de manera muy similar", ha asegurado.
Así, ha incluido en ese club ficticio de fútbol a la industria de defensa, que "aportan la fuerza detrás del equipo", ya que dotan a la Alianza de equipamiento, innovación, y de la capacidad de producción. "Para tener poder, resiliencia y resistencia, todos debemos estar plenamente comprometidos con el juego", ha proseguido en su comparación.
Tras recordar que en la cumbre de La Haya del año pasado los aliados acordaron destinar el 5% de sus respectivos PIB a gasto en defensa, ha advertido que "ese dinero debe ponerse a trabajar" y "debe servir para adquirir capacidades que realmente disuadan y defiendan".
"Ustedes nos necesitan a nosotros, en la OTAN, para decirles qué necesitan nuestras fuerzas militares. Esa es la demanda. Y nosotros los necesitamos a ustedes para convertir esos requisitos en capacidades reales. Eso es la oferta. Por eso creo que debemos seguir construyendo la cooperación entre la OTAN y la industria", ha añadido el también ex primer ministro de Países Bajos.
Rutte ha puesto cifras a la inversión que han destinado los 32 Estados miembro desde el año pasado, 32.000 millones de euros gastados "únicamente" en reforzar la base industrial de defensa de la OTAN: "Piensen de nuevo en esa cifra: 32.000 millones de euros para reforzar nuestra base industrial de defensa. Es decir, muchas fábricas, nuevas líneas de producción. De hecho, hay suficiente espacio de producción adicional como para cubrir más de 2.000 campos de fútbol".