Cumbre de la OTAN, en directo | España se une al proyecto Airbus A400M, una de las primeras iniciativas anunciadas por Rutte

💥 La amenaza de Trump de dar portazo a los aliados marca una tensa cumbre de la OTAN en Ankara El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegará a primera hora de la tarde a Ankara. Allí se va a encontrar con Donald Trump, lo que va a hacer que sea una de las cumbres más tensas de la OTAN. Y es que Trump se ha encargado de que sea así. Ha amenazado a prácticamente todos los socios europeos, unos por no ayudarle en su guerra con Irán, otros por no prestarle las bases. Trump ha amagado con dar portazo a los aliados. 35.000 millones de euros para detectar, identificar y neutralizar drones. "Hoy lanzamos la iniciativa OTAN Drone Edge. Para mejorar las capacidades de los drones durante los próximos cinco años". Los aliados invertirán más de 40.000 millones de dólares". Así ha presentado este nuevo proyecto el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que busca modernizar las defensas de la Alianza. Carla García-Tizón Compartir en X

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La OTAN invertirá 40.000 millones para capacidades antidrones y refuerza cooperación industrial de aliados Los aliados de la OTAN han anunciado este martes en el Foro de la Industria de Defensa de la Cumbre de Ankara una batería de compras conjuntas de capacidades militares, que incluye nuevos aviones de vigilancia, flotas de transporte y drones de largo alcance, además de la inversión de más de 40.000 millones de dólares (37.000 millones de euros) en capacidades antidrones a lo largo de los próximos cinco años. El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha definido estas compras como una demostración de unidad para traducir el compromiso de inversión del 5% del PIB en capacidades reales. El objetivo, según ha explicado, es conectar directamente la demanda de los Estados miembro con la capacidad de producción de la industria de defensa, a través de proyectos multinacionales que cuentan con la participación de España, entre otros países. En concreto, Rutte ha presentado la iniciativa 'NATO Drone Edge', mediante la cual los aliados invertirán unos 37.000 millones de euros en capacidades antidrones a lo largo de los próximos cinco años para neutralizar amenazas vistas las últimas semanas en la frontera de Ucrania o en Oriente Próximo. Asimismo, se propone quintuplicar el número de operadores de drones capacitados para finales de 2027. Para facilitar la adquisición rápida de sistemas antidrones, ha explicado el jefe de la Alianza, la OTAN establecerá un mercado que garantizará que estos sistemas hayan sido probados por la OTAN, sean compatibles con la organización y estén disponibles para su compra y entrega lo antes posible. "Los drones han alterado profundamente, como todos sabemos, el carácter de la guerra moderna. Y se han convertido en un factor decisivo en el campo de batalla. Esto queda claro por lo que vemos en Ucrania, en Oriente Próximo y en toda la Alianza. Los propios aliados han sufrido repetidas incursiones de drones. En respuesta, la OTAN está ampliando rápidamente su capacidad para desplegar y operar drones a gran escala", ha reivindicado Rutte durante su intervención en el foro. Otro foco será el entrenamiento con drones, ya que los aliados extenderá la iniciativa multinacional de la OTAN 'Entrenamiento de Vuelo en Europa' (NFTE, por sus siglas en inglés), para incluir el entrenamiento de operadores de drones. En el foro, Finlandia, Francia y Suecia se unieron a los otros diecisiete miembros de la NFTE, entre los que participa España desde 2024. Con estas nuevas adiciones, la iniciativa alcanza ya los 20 aliados integrados y sumará un total de 16 centros de formación de vuelo repartidos en ocho países, consolidando una red transatlántica capaz de instruir de forma unificada a las tripulaciones y pilotos del futuro, según ha explicado la OTAN. Europa Press Compartir en X

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llega a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN de 2026 El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llega al aeropuerto de Esenboga antes de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN en Ankara EFE Compartir en X

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España se une al proyecto del Airbus A400M anunciado en cumbre de la OTAN España es uno de los países participantes en un nuevo proyecto multinacional sobre la aeronave Airbus A400M, una de las primeras iniciativas anunciadas este martes por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el marco del Foro Industrial de Defensa de la Alianza. En el proyecto sobre este avión militar de transporte y reabastecimiento están presentes también Bélgica, Croacia, Francia, Polonia y Reino Unido. Este primer anuncio hecho en el foro tiene que ver con las plataformas que permiten el reabastecimiento en vuelo y el traslado rápido de equipos a través de la Alianza, según Rutte. "Se trata de poder aéreo, elemento esencial para reforzar nuestra disuasión y defensa en la actualidad", ha dicho el secretario general en su intervención en el acto de apertura del foro industrial, que precede a la cumbre de líderes de la OTAN que tendrá lugar entre hoy y el miércoles en Ankara. Por otra parte, Rutte ha asegurado que un grupo de aliados han anunciado oficialmente la próxima entrega del décimo avión Airbus A330 MRTT a la flota multinacional de transporte y reabastecimiento en vuelo. "Los aliados ponen en marcha un nuevo proyecto multinacional centrado en el Airbus A400M. Se trata de una capacidad de transporte aéreo estratégico de primer nivel mundial. El A330 MRTT y el A400M dotarán a la Alianza de dos flotas multinacionales de gran capacidad", ha explicado Rutte al inicio del foro. El jefe de la OTAN ha considerado que el anuncio, "fruto de la colaboración en el seno de la OTAN, constituye (...) un excelente ejemplo de cooperación y acción multinacional". Ha señalado también que las plataformas de Airbus "se sustentan en un sólido liderazgo industrial europeo y en una estrecha cooperación entre la OTAN y la UE". Además, ha precisado que, "gracias a las aportaciones de socios industriales estadounidenses, mantienen el poder aéreo de la Alianza fuerte, creíble y preparado para las próximas décadas". Sobre la próxima entrega del décimo avión Airbus A330 MRTT a la flota multinacional de transporte y reabastecimiento en vuelo, el secretario general de la OTAN ha subrayado que es algo que "nos acerca un paso más a completar la flota de 12 aviones MRTT". En la iniciativa Airbus MRTT participan Bélgica, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega y Suecia. Rutte había dicho, con vistas a la cumbre de Ankara, que confía en que los aliados presenten planes "concretos" y "creíbles" para invertir el prometido 5 % de su PIB para 2035 y equilibrar las cargas dentro de la Alianza con Estados Unidos. EFE Compartir en X

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