Feijóo tira de economía ultra y carga contra las bajas: tacha de "cáncer" el absentismo y promete una reforma laboral con o sin sindicatos

¿Qué ha dicho? "Debemos con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar porque esto cuesta más de 30 mil millones de euros", ha asegurado Feijóo

La noticia de la tarde de este martes nos la deja Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP ha calificado el absentismo laboral en España como "un cáncer". Lo ha hecho junto al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y durante una reunión con el Círculo de Empresarios Vascos en Bilbao.

Fejóo ha propuesto que, cuando un trabajador esté de baja, lo note en su sueldo. Que lo haga todavía más. Para decirlo, ha usado una de sus típicas expresiones enrevesadas. Además, ha deja claro que, si llega al poder, impondrá su reforma laboral con o sin acuerdo con los sindicatos.

"Debemos con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar porque esto cuesta más de 30 mil millones de euros", ha asegurado Feijóo. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar. Si además la administración pública considera que un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación y sigue teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, pues entonces pasa lo que ocurre, pero este absentismo no se sostiene", ha intentado argumentar.

La clave está siempre en preguntarnos qué dicen los datos. Solo así podemos saber si lo que dice Feijóo es o no real. Pues bien, según Eurostat, el primer trimestre de este 2026 sitúa a España como el undécimo país de la Unión Europea con más bajas laborales sobre el total de trabajadores. Por detrás de economías como Alemania o Francia.

Según los datos que ha aportado, mientras en 2018 el número de personas que no acudían a trabajar todos los días era 450.000, en 2025 esa cifra se ha elevado a 1.160.000.

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