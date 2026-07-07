El Gobierno aprueba un techo de gasto récord para 2027 de 226.032 millones de euros

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa

Los detalles El Gobierno fija el objetivo de déficit en el 1,8%, lo que supone una reducción de tres décimas. "El Gobierno garantiza la sostenibilidad financiera dotando a las administraciones de los mayores recursos posibles mediante un techo de gasto récord", asegura el ministro Arcadi España.

El Consejo de Ministros ha aprobado un techo de gasto de 226.032 millones de euros para 2027, un aumento del 6,6% respecto a este año, marcando un récord histórico. También se ha establecido la senda de estabilidad para 2027-2029, con un objetivo de déficit del 1,8%, lo que supone una reducción de tres décimas. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha criticado la postura del PP y ha pedido sentido de Estado. Además, las entregas a cuenta crecerán un 8%, y los ayuntamientos recibirán la mayor financiación de su historia, con un incremento cercano al 10%.

El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado un límite de gasto no financiero o techo de gasto para 2027 de 226.032 millones de euros, un 6,6% más que el gasto nacional de este año y un máximo histórico.

El Consejo también ha aprobado la senda de estabilidad (déficit, deuda y regla de gasto) para el periodo 2027-2029, dos piezas claves que constituyen la base sobre la que se construirán los futuros Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, que serán "ambiciosos en lo social y responsables en lo fiscal", ha afirmado el ministro de Hacienda, Arcadi España, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

"La senda de estabilidad recoge los objetivos que permitirán cumplir con las reglas fiscales. El objetivo del déficit se situará en el 1,8%, lo que supone una reducción de tres décimas. La Administración Central asumirá el peso de este ajuste, fijando un 0,1% para las comunidades autónomas, a las que no se les exige, por tanto, un esfuerzo fiscal adicional", ha asegurado el ministro de Hacienda, Arcadi España.

El ministro ha sido duro con la postura del PP en la reunión que mantuvieron este lunes, una negativa constante a los objetivos del Gobierno y que provoca, a juicio de España, una "irresponsabilidad" y una "deslealtad hacia las instituciones".

"Pido al PP que reflexione. No es momento de partidismos y de jugar a bazas electorales. Hay que votar por los intereses del país y no por las consignas de la calle Génova. Pido sentido de Estado y sentido común; nada de tacticismos", añade el ministro.

En su comparecencia tras el Consejo de Ministros, España ha anunciado que las entregas a cuenta registrarán un crecimiento del 8%. Para las entidades locales, el objetivo de déficit queda fijado en el 0,0%. "Los ayuntamientos recibirán en 2027 la mayor cifra de financiación de su historia, con incrementos cercanos al 10%", defiende España.

"El Gobierno garantiza la sostenibilidad financiera dotando a las administraciones de los mayores recursos posibles mediante un techo de gasto récord. Por todo ello, pido a los grupos políticos que dejen de lado sus intereses partidistas y miren por el bien común", sentencia.

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