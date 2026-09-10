Gonzo recuerda su entrevista con Ayuso y revela las condiciones que le impusieron: "Ahí aprendí que es mejor dejarlo"

El periodista asegura ante Marc Giró cómo tuvo que enfrentarse a numerosas condiciones para realizar la entrevista a Isabel Díaz Ayuso: "40 minutos desde que me siento hasta que me levanto".

Durante el juego 'Salva a dos', Marc Giró plantea a Gonzo qué personajes elegiría para entrevistar en 'Salvados'. Al aparecer Isabel Díaz Ayuso entre las opciones, el periodista aprovecha para recordar su experiencia entrevistándola.

"No es fácil de entrevistar", explica Gonzo, que asegura que hubo "mucha norma para poder hacer una entrevista a la altura de lo que se espera de esa persona". Entre las condiciones, destaca especialmente el tiempo disponible: únicamente 40 minutos, "desde que me siento hasta que me levanto".

Una limitación que terminó condicionando la conversación. "Cuando se levantó y se fue me quedaron la mitad de las cosas por poder preguntar y que luego no pude profundizar", relata.

Gonzo admite que aquella experiencia le dejó una conclusión clara: "Ahí aprendí que es mejor dejarlo". El periodista considera que establecer límites puede ser comprensible, pero siempre que se trate de "un tiempo razonable". "Hay condiciones que uno no puede aceptar para hacer ciertas entrevistas", zanja.

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