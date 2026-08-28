Alberto Rey ya ha visto 'El ser querido' y no le ha podido gustar más: "Victoria Luengo y Javier Bardem están de Óscar"

Hoy llega a los cines 'El ser querido', la esperada película de Rodrigo Sorogoyen que protagonizan Javier Bardem y Victoria Luengo. Alberto Rey la ha visto y afirma rotundo que "es un ejercicio brillantísimo de guion, dirección e interpretación".

Este viernes llega a la cartelera una de las películas españolas más esperadas del año: 'El ser querido', la cinta de Rodrigo Sorogoyen que ya tuvo una gran acogida en Cannes y que promete un duelo interpretativo de altos vuelos entre Javier Bardem y Victoria Luengo.

Alberto Rey ya la ha visto y es rotundo: "A mí esta película me encanta", comenta el crítico de cine, que explica que aunque la premisa "es idéntica" que la de 'Valor sentimental', el film que ganó el año pasado el Óscar a Mejor película extranjera, son películas diferentes.

"Esta película es un ejercicio brillantísimo de guion, dirección e interpretación", apunta Alberto, para el que "Victoria Luengo y Javier Bardem están de Óscar".

Hay una escena concretamente que le ha dejado alucinado: "Comienza como una comedia loca y termina que casi parece una película de terror". El resto de la cinta, señala, "es igual de bueno e igual de brillante". El resultado, cuatro 'albertitos' y medio, porque 'Valor sentimental' tiene cinco, "pero es que llegó antes".

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