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Oscars 2027

'El ser querido', 'La bola negra' y 'Los domingos', las películas preseleccionadas para representar a España en los Oscar 2027

Los detalles La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha desvelado las tres películas preseleccionadas para optar a representar a España en la edición 99 de los premios Oscar en la categoría de mejor película internacional.

Se estrena el tráiler de 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi Se estrena el tráiler de 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier AmbrossiAtresmedia

'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen y 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, han sido las tres películas seleccionadas para optar a representar a España en la próxima edición de los Oscar, la número 99, en la categoría de Mejor Película Internacional.

El próximo 16 de septiembre se anunciará la película que finalmente representará a España en los premios de la Academia de Hollywood, según ha adelantado el presidente de la Academia Fernando Méndez-Leite.

La actriz Miriam Garlo, la primera actriz sorda en alzarse con un Premio Goya en la pasada edición de los premios, ha sido la encargada de anunciar las tres películas preseleccionadas, acompañados por Méndez-Leite y la notaria Eva Fernández Medina.

Noticia pendiente de ampliación

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