Victoria Luengo desvela cómo Sorogoyen convirtió su primer encuentro con Javier Bardem en una escena real: "Te va a llamar tu padre"

La primera escena de 'El ser querido' terminó marcando el tono del rodaje que permitió que los nervios reales de Victoria Luengo se convirtieran en los mismos de Emilia al reencontrarse con su padre: "Fue precioso".

Victoria Luengo, primera invitada esta noche de Cara al Show, ha puesto el foco en una de las escenas más especiales de 'El ser querido': la primera secuencia de la película, en la que su personaje, Emilia, se reencuentra con su padre, interpretado por Javier Bardem, después de mucho tiempo sin verse.

Una escena que comenzó a prepararse mucho antes de llegar al restaurante ya que la actriz conoció a Bardem el mismo día que le presentaron el guion. "No le conocía de antes", ha explicado. Fue entonces cuando Rodrigo Sorogoyen les planteó una idea para conseguir que la relación entre padre e hija tuviera la máxima verdad posible.

Como sus personajes llevaban mucho tiempo sin verse, el director decidió trasladar esa distancia a la vida real. "Pasaron ocho meses. Estuve ocho meses sin ver a Javier, preparando el personaje yo", ha relatado la actriz. Pero el momento del rodaje se acercó y Sorogoyen le dio una última instrucción: "Una semana antes del rodaje me dijo Rodrigo: 'Prepara el móvil, te va a llamar tu padre'".

Victoria Luengo recuerda que se encontraba entonces volviendo en furgoneta de rodar 'Reina Roja' cuando recibió la llamada. Al otro lado estaba Javier Bardem, ya metido en la piel de Esteban. La actriz reconoce que se sintió "más nerviosa que nunca". "Precisamente por la cualidad de intimidad que había en esa llamada privada entre esa persona y yo, fue precioso", ha explicado. "Y ahí empezó la película".

"Vi a Javier Bardem, el corazón me iba a 2.000"

Después de aquella conversación, Bardem le envió la ubicación de un restaurante y una hora concreta. Victoria acudió a la cita sin saber exactamente cómo iba a desarrollarse el rodaje. Llegó a maquillaje y pasó "un montón de rato sola en la caravana esperando". Las horas fueron pasando hasta que la actriz terminó escribiendo a Sorogoyen: "Quiero rodar ya".

Finalmente, un coche la dejó a unos cien metros del restaurante. Luengo bajó mirando a su alrededor, intentando averiguar si las cámaras ya estaban grabando, pero nadie le dio la señal de acción. "Me dejaron ahí y dije: 'Hola, una mesa a nombre de Esteban Martínez'", ha relatado entre risas.

La secuencia estaba planteada para desarrollarse prácticamente como una comida real donde la mayor parte estaba improvisada y únicamente había diez páginas de diálogo escritas. "Es una hora y veinte sin parar de cortar, como una comida real", ha explicado la actriz.

Y entonces llegó el momento que llevaba ocho meses preparando. "Cuando entré vi levantarse a Javier Bardem, el corazón me iba a 2.000, ¡al personaje le pasaba lo mismo que me pasaba a mí!", ha confesado Luengo.

La secuencia solo terminaba cuando Emilia abandonaba el restaurante, después del enfrentamiento entre ambos personajes. Y así ocurrió: la actriz salió del local y, entonces, escuchó "corten". "Javier y yo nos dimos un abrazo y pensé: 'Va a ser una película chulísima de grabar'", ha confesado la actriz.

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